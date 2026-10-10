Ante llegada de Simón, Sheinbaum suspende actividades no esenciales en 4 estados

La presidenta Claudia Sheinbaum informó a la población de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit sobre la suspensión de actividades no esenciales este sábado, medida que empieza a partir de las 16:00 horas, debido al paso del huracán Simón, categoría 4.

De acuerdo con la trayectoria, tocará tierra durante las primeras horas del domingo 11 de octubre entre los municipios de La Huerta y Tomatlán, en Jalisco. Exhortamos a permanecer en lugares seguros y evitar traslados innecesarios; atendamos las indicaciones de protección civil. Esta tarde, los vientos se intensificarán en Colima y Jalisco”, expresó en sus cuentas oficiales de redes sociales.

La mandataria federal indicó que se prevé que en las primeras horas de este domingo el huracán tocará tierra entre los municipios de La Huerta y Tomatlán, en Jalisco.

La jefa del Ejecutivo indicó que, en Guerrero, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha restablecido 90.57 por ciento del servicio eléctrico en menos de 12 horas del inicio de las lluvias, aun así continúa la atención en zonas afectadas de Acapulco.



