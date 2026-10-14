ISSSTE abre en Chiapas los primeros cinco de 25 consultorios previstos durante la administración: Martí Batres

Con el objetivo de fortalecer la medicina preventiva y avanzar en la descentralización de los servicios de salud, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) puso en funcionamiento los primeros cinco de 25 consultorios médicos proyectados para el estado de Chiapas durante la presente administración federal.

El anuncio fue dado a conocer por el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, quien detalló que nuevas instalaciones comunitarias están distribuidas en los municipios de El Parral, Teopisca, Oxchuc, Ixtapa y Las Rosas, abarcando las regiones Centro, Suroeste y Los Altos de la entidad chiapaneca.

Con eso llevamos los servicios del ISSSTE a nuevas regiones y comenzamos esta labor de fortalecimiento de lo que llamamos atención primaria”, remarcó Martí Batres.

Cada uno de estos espacios médicos ha sido acondicionado con infraestructura básica y equipamiento para garantizar un primer contacto digno con los derechohabientes.

Disponen de salas de espera, sanitarios, mobiliario de exploración, instrumentos de diagnóstico, básculas, sillas de ruedas y un catálogo de medicamentos de primera necesidad.

La función central de estos inmuebles radica en la detección oportuna de padecimientos comunes, así como en el control periódico de enfermedades crónico-degenerativas de alta prevalencia en la población, tales como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial.

Con ello, se busca evitar el colapso de los hospitales de segundo y tercer nivel, resolviendo las necesidades inmediatas de salud en las propias comunidades.

En redes sociales, Batres Guadarrama enfatizó que esta infraestructura se integrará al Servicio Universal de Salud (SUS), modelo articulado dentro de la estrategia nacional promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual contempla la edificación de 12 mil 750 consultorios a lo largo del territorio mexicano.

El funcionario subrayó la relevancia de priorizar al sur-sureste del país en la asignación de recursos públicos e infraestructura social.