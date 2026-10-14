Roberto Velasco recuerda a Francisco Garfias: “Se le echa de menos”

El Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, reconoció el trabajo del periodista Francisco Garfias, columnista de Excélsior fallecido la madrugada del pasado domingo.

Durante una conferencia de prensa que ofreció luego de comparecer ante el pleno del Senado, el Canciller mostró su opinión sobre el trabajo de Francisco Garfias.

Durante una conferencia de prensa ofrecida al término de su comparecencia ante el pleno del Senado de la República, el canciller hizo una pausa antes de continuar con la ronda de preguntas para dedicar unas palabras a su amigo y colega, fallecido el pasado domingo 11 de octubre.

Quisiera recordar a nuestro amigo Francisco Garfias, porque fue un referente del periodismo, un gran amigo de muchos de ustedes, de nosotros, un maestro de muchos en el periodismo. Se le echa de menos”, expresó.

Velasco también envió un abrazo solidario a los periodistas que cubren las actividades legislativas, quienes durante años convivieron con Garfias en el seguimiento de la vida política y parlamentaria del país.

Mi abrazo solidario a toda la fuente del Senado de la República, de la cual Pancho Garfias era muy orgullosamente parte”, manifestó.

Francisco Garfias fue uno de los periodistas con mayor trayectoria en la cobertura del Congreso de la Unión. A través de su trabajo como reportero y columnista de Excélsior, documentó durante décadas las decisiones, los debates y los acontecimientos que marcaron la vida política nacional.

Su fallecimiento generó muestras de reconocimiento y condolencias entre legisladores, funcionarios y periodistas, quienes destacaron su rigor profesional, su experiencia y su cercanía con quienes compartieron con él la cobertura de la fuente legislativa.