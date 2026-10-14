Defensa detiene a José Luis “N”, “Wicho”, del grupo de “Los Rugrats”, en Sinaloa

José Luis N (a) “Wicho”, presunto operador financiero y logístico de la organización delictiva “Los Rugrats”, afín a la facción “Mayo Zambada” del “Cártel del Pacífico”, fue detenido en la sindicatura de Villa Unión, del municipio de Mazatlán, Sinaloa, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La dependencia detalló que la captura fue resultado de trabajos de Inteligencia Militar Central; la que se realizó el 13 de octubre del presente año.

De acuerdo con las investigaciones, “Wihco” trabaja bajo las órdenes directas de Carlos Alberto N, líder de “Los Rugrats”, con presencia en los estados de Sinaloa y Durango.

Se estableció que José Luis “N” es requerido por el Distrito Central de California, Estados Unidos, por su presunta participación en el delito de posesión de cocaína en ese país, con intensión de distribución.

La Defensa indicó que, al momento de su detención, “Wicho” fue encontrado en posesión de armamento, droga, numerario y un vehículo.

El detenido y lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Mazatlán, para continuar con las investigaciones, diligencias periciales correspondientes y determinar su situación jurídica.

En el operativo de captura participaron elementos de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, personal del Ejército Mexicano, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.