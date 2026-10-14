'Trudy' y 'Simón' amenazan a México: se esperan lluvias intensas y oleaje en 25 estados este jueves

La interacción simultánea de dos sistemas ciclónicos en las costas nacionales desatará este jueves una jornada meteorológica compleja en gran parte del país. De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ubicación de Trudy al sur de las costas de Guerrero y el desplazamiento de Simon frente a Jalisco potenciarán el temporal de lluvias de muy fuertes a intensas sobre el occidente, sur y sureste de México.

El pronóstico detalla que se prevén lluvias puntuales intensas en regiones de Chihuahua (noreste, este y sur), Coahuila (noroeste y oeste), Durango (norte) y Oaxaca (noreste y suroeste). En tanto, precipitaciones muy fuertes impactarán a Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Quintana Roo.

Para la zona central y el Valle de México —incluyendo la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla e Hidalgo— se anticipan lluvias fuertes, además de chubascos y precipitaciones aisladas en la mesa del norte y la península de Baja California.

Además de las lluvias, las condiciones de viento alcanzarán niveles de alerta en la franja norte del país. El SMN advierte por vientos de 50 a 70 km/h con rachas severas de 80 a 100 km/h y posible formación de torbellinos en el norte y noreste de Chihuahua, así como en el norte de Coahuila.

En el ámbito marítimo, el oleaje alcanzará alturas de 2.0 a 3.0 metros en los litorales de Guerrero y Oaxaca, y de 1.0 a 2.0 metros en la franja costera de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Chiapas.

La jornada registrará además un pronunciado contraste térmico. Al amanecer, zonas serranas de 12 entidades registrarán temperaturas heladas de 0 a 5 °C; sin embargo, hacia la tarde el termómetro se elevará entre los 35 y 40 °C en estados como Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Michoacán y Veracruz.