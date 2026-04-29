IPN destaca que sus finanzas aprobaron 26 auditorías

En medio de reclamos de estudiantes, incluidos casos de alumnos en el extranjero, por temas administrativos, académicos y de gestión institucional, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó que sus finanzas han sido auditadas en 26 ocasiones desde 2020 sin detectar irregularidades graves.

Las inconformidades han sido expuestas en espacios de representación estudiantil, donde se han señalado problemáticas relacionadas con trámites, operación de programas y condiciones institucionales, lo que ha colocado presión sobre la administración encabezada por Arturo Reyes Sandoval.

En ese contexto, el director general aseguró que la institución es una de las más fiscalizadas del país y defendió el manejo de los recursos públicos. De acuerdo con el IPN, entre 2025 y 2026 se realizaron 16 auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Órgano Interno de Control (OIC), la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y despachos externos, todas con resultados de “cuentas limpias”.

Foto: Especial

A estas se suman al menos 10 revisiones adicionales desde el inicio de su gestión en diciembre de 2020.

Observaciones, pero sin irregularidades graves

La institución precisó que, como parte de los procesos de fiscalización, se han emitido recomendaciones y observaciones que son comunes en cualquier auditoría, las cuales han sido solventables.

Las revisiones han abarcado áreas clave como becas, servicios personales, contrataciones, gestión financiera e incluso ciberseguridad en infraestructura tecnológica.

“Somos de los organismos que más control tienen”, afirmó Reyes Sandoval durante un encuentro con estudiantes consejeros, donde también sostuvo que su administración ha actuado ante cualquier posible irregularidad.

Fiscalización y respuesta institucional

Entre los ejercicios más relevantes se encuentran auditorías forenses, de cumplimiento y revisiones a programas como becas y servicios personales, además de evaluaciones externas a los estados financieros del instituto y de Canal Once.

Foto: Especial

Para 2026, el IPN enfrenta un nuevo paquete de ocho auditorías, incluyendo revisiones sobre gestión financiera, tesorería y contratación de servicios.

El director general indicó que estos procesos se reportan de manera trimestral a la Comisión Interna de Administración y defendió que la supervisión constante permite mejorar la operación institucional.

*DRR*