Cada quien es responsable de sus actos: Sheinbaum sobre regreso de Enrique Inzunza al Senado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó claro que el senador Enrique Inzunza Cázarez ya conoce su opinión sobre su decisión de regresar a ocupar su escaño en el Senado, luego de permanecer ausente durante más de 100 días.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria federal fue cuestionada nuevamente sobre el regreso del legislador sinaloense y sostuvo que cada persona debe hacerse responsable de las decisiones que toma.

Enrique Inzunza ya conoce mi opinión. Cada quien es responsable de sus actos y de lo que decide”, señaló Sheinbaum al referirse a la determinación del senador de reincorporarse a los trabajos legislativos.

La jefa de Estado había expresado previamente que correspondía a Inzunza tomar su propia decisión frente a las investigaciones que se mantienen en su contra. En ese momento, Sheinbaum llamó a que quienes enfrentan señalamientos asumieran su responsabilidad frente a la ciudadanía.

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Inzunza vuelve al Senado

Enrique Inzunza regresó formalmente al Senado el pasado 31 de agosto, después de más de cuatro meses de ausencia. El legislador sinaloense ha rechazado los señalamientos que lo vinculan presuntamente con el crimen organizado y se ha declarado inocente.

Con el inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones, Inzunza ocupó nuevamente su escaño en el pleno y confirmó que permanecerá como senador sin partido, luego de dejar la bancada de Morena.

El legislador también aseguró que continuará respaldando las iniciativas impulsadas por la presidenta Sheinbaum, pese a su salida del grupo parlamentario de Morena.