Invierte Chihuahua 10 mdp en equipamiento policial para la región de Guachochi

El equipo distribuido a los alcaldes y representantes de Batopilas, Chínipas, Guachochi, Guazapares, Morelos y Urique, busca optimizar los tiempos de respuesta policial Especial Con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de las corporaciones locales de seguridad, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezó la entrega de patrullas, cuatrimotos y uniformes para seis municipios de la región de Guachochi, mediante una inversión superior a los 10 millones de pesos (mdp).

El equipo distribuido a los alcaldes y representantes de Batopilas, Chínipas, Guachochi, Guazapares, Morelos y Urique, busca optimizar los tiempos de respuesta policial y dignificar la labor de los elementos municipales en la zona sur-oeste del estado.

Durante el evento, se detalló el impacto operativo del Subcentro Centinela que vigila permanentemente la región. De acuerdo con las cifras oficiales presentadas por el gobierno estatal, los índices delictivos han mostrado variaciones a la baja en la zona.

Se detalló que se ha logrado 50 por ciento menos de robos a casas; 60 por ciento menos a negocios y además se redujo el robo de ganado. En su intervención, la gobernadora Maru Campos lanzó un fuerte posicionamiento en materia de seguridad pública, enfatizando los retos que enfrenta el estado en el combate al crimen organizado en las comunidades del estado.

“Somos un Gobierno de la verdad, de la vida, que lucha. Aunque sea muy difícil todos los días y aunque sepamos que esto muchas veces no depende de nosotros, sino de muchas otras cosas, pero luchamos y sobre todo tenemos esperanza para luchar contra esa muerte, y contra esa mentira”, finalizó.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, subrayó la importancia de consolidar la tecnología y el factor humano en las policías municipales al fungir como los primeros respondientes ante las demandas ciudadanas.

Por su parte, el alcalde de Guachochi, José Miguel Yáñez, reconoció que la dotación vehicular permitirá una mayor eficiencia en las labores de protección comunitaria. Se distribuyeron 353 uniformes completos que incluyen camisola, pantalones tácticos, botas y gorra, además de 22 cuatrimotos y ocho patrullas equipadas.

Esta entrega forma parte de un programa anual que contempla beneficiar a un total de 40 municipios del estado. La estrategia global cuenta con un fondo superior a los 88 millones de pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (Fofisp).