Investigan intoxicación con drogas en menores en fiesta en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó el aseguramiento del establecimiento comercial “Astorga” en la ciudad de San Juan Bautista Tuxtepec, tras la presunta intoxicación de varios menores de edad durante un evento denominado “Valentine’s Party”, realizado el viernes 20 de febrero de 2026.

De acuerdo con la autoridad ministerial, se iniciaron carpetas de investigación por corrupción de menores, narcomenudeo y delitos contra la salud, ante la probable facilitación de sustancias ilícitas a adolescentes asistentes al evento.

Como parte de las acciones inmediatas de procuración de justicia, la FGEO, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, desplegó un operativo con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

El operativo derivó en el aseguramiento del Salón Astorga, ubicado sobre el boulevard Benito Juárez, donde se realizó el evento señalado como “Perreo Valentine’s Party”.

Las diligencias ministeriales están a cargo de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, instancia que inició la investigación de oficio tras la circulación de videos en redes sociales en los que se observa a menores de edad con aparentes síntomas de intoxicación, tambaleándose en las escaleras del inmueble.

Van por responsables del evento

El titular de la FGEO, Bernardo Rodríguez Alamilla, señaló que las investigaciones se centran en identificar y presentar ante la justicia a los responsables del evento.

El agente del Ministerio Público trabaja de manera coordinada con la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) para la localización de los organizadores, luego de establecer preliminarmente su identidad.

De forma paralela, personal ministerial realiza visitas a hospitales públicos de la región para brindar atención integral a las víctimas y facilitar la presentación de denuncias formales.

Denuncian consumo de varias sustancias

Las denuncias públicas señalan que durante el evento presuntamente se permitió el consumo de diversas sustancias ilícitas, entre los asistentes, incluidos menores de edad.

Con base en el marco jurídico mexicano, la corrupción de menores y los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo contemplan sanciones penales cuando se acredita la facilitación o suministro de drogas a personas menores de 18 años.

La Fiscalía indicó que mantiene un enfoque multidisciplinario para garantizar la atención integral de las víctimas y el debido proceso.

Hasta el momento, el inmueble permanece asegurado y continúan las diligencias para determinar responsabilidades. No se ha informado el número oficial de menores afectados ni el tipo de sustancias presuntamente consumidas.

La FGEO reiteró que el objetivo central es proteger a las víctimas, esclarecer los hechos y judicializar el caso conforme a derecho.

