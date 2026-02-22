Ataque armado en León, Guanajuato, deja 2 muertos y 4 lesionados | VIDEO

Un ataque armado en León, Guanajuato, dejó como saldo dos personas muertas y cuatro lesionadas por arma de fuego la tarde del sábado en la colonia San Marcos, en el municipio de León, estado de Guanajuato.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad de León, los hechos ocurrieron entre las 15:20 y las 16:00 horas sobre la calle Luis Long Norte/Luis Long Sur, casi esquina con Jorge Negrete, en una vivienda que presuntamente funcionaba como barbería, ubicada cerca del Centro de Salud de la colonia.

Testigos señalaron que dos hombres armados a bordo de una motocicleta —descrita preliminarmente como negra o amarilla— se aproximaron al inmueble y, sin descender del vehículo, dispararon en múltiples ocasiones contra un grupo de jóvenes que convivía en el exterior del domicilio.

Tras la agresión, los responsables huyeron por calles de la colonia.

Vecinos reportaron las detonaciones al sistema de emergencias. No obstante, familiares de las víctimas trasladaron por sus propios medios a los heridos a hospitales cercanos antes de la llegada de ambulancias.

Víctimas y estado de salud

Autoridades confirmaron que seis personas resultaron lesionadas por proyectil de arma de fuego, de las cuales dos fallecieron en sala de urgencias. Las víctimas mortales tenían entre 20 y 25 años de edad, según reportes preliminares.

Cuatro personas más permanecen hospitalizadas, al menos tres de ellas en estado grave.

En un comunicado oficial, la Secretaría de Seguridad municipal informó:

“Al momento, se reportan seis personas lesionadas por proyectil de arma de fuego; lamentablemente, dos de ellas fallecieron. Las personas lesionadas reciben atención médica por parte de los servicios de emergencia, así como la gestión correspondiente en hospitales para su traslado adecuado”.

Las identidades de los fallecidos no han sido reveladas.

Investigación en curso

Elementos de la Policía Municipal, en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, implementaron un operativo de búsqueda y localización de los presuntos responsables.

Asimismo, se realiza el análisis y monitoreo de cámaras de videovigilancia en la zona para identificar la ruta de escape.

La escena fue acordonada mientras peritos criminalistas de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato efectuaban el levantamiento de indicios. En el sitio quedaron casquillos percutidos, aunque no se informó el calibre.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del ataque armado en León. De manera preliminar, trascendió que podría estar relacionado con conflictos entre pandillas, aunque esta línea de investigación no ha sido oficializada.

Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

