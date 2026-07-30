Investigan intoxicación de alumnos de Universidad de Ciencias Policiales de Amozoc

El Gobierno de Puebla inició una investigación para esclarecer la intoxicación de alumnos de la Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad Pública del Estado de Puebla (UCIPS), ocurrida en el municipio de Amozoc, luego de que decenas de integrantes de la comunidad universitaria presentaran malestares gastrointestinales presuntamente relacionados con el consumo de alimentos dentro de las instalaciones.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que ya abrió un expediente para determinar el origen de los hechos y establecer si existieron actos de negligencia, omisiones o incumplimientos que hayan puesto en riesgo la salud de los cadetes y del personal de la institución.

De acuerdo con la dependencia estatal, la investigación se desarrolla de manera coordinada con la Secretaría de Salud y otras instancias gubernamentales, las cuales realizan las diligencias necesarias para identificar qué provocó la emergencia sanitaria.

Las autoridades señalaron que una vez concluidas las indagatorias se deslindarán las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, advirtieron que no habrá tolerancia ante cualquier conducta que haya comprometido la integridad de la comunidad universitaria.

De encontrarse responsabilidades administrativas, civiles o penales, se actuará con firmeza y sin distinción contra quien o quienes resulten responsables", indicó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Cadetes presentaron malestares tras consumir alimentos

Los hechos ocurrieron el 29 de julio al interior de la Universidad de las Ciencias Policiales, ubicada en Amozoc.

Según informó la propia institución, varios alumnos comenzaron a presentar síntomas gastrointestinales después de consumir alimentos suministrados dentro del plantel.

En un comunicado oficial, la UCIPS confirmó que el personal del servicio médico universitario brindó atención inmediata a los cadetes afectados y extendió la valoración médica al resto del personal como medida preventiva.

Comunicado sobre lo ocurrido en UCIPS. Facebook

La universidad también informó que mantiene un análisis para determinar las causas del incidente y aplicar las medidas correctivas que resulten necesarias.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han precisado cuántos estudiantes resultaron afectados ni cuántos requirieron hospitalización.

De manera extraoficial, trascendió que varias ambulancias acudieron a las instalaciones de la universidad para atender la emergencia, mientras que entre las personas con síntomas también habría personal que consumió los mismos alimentos.

El Gobierno estatal aseguró que todos los afectados recibieron atención médica oportuna.

Buscan confirmar si hubo alimentos contaminados

Aunque una de las principales líneas de investigación apunta al posible consumo de alimentos contaminados, las autoridades aún no han confirmado oficialmente el origen de la intoxicación.

Los análisis sanitarios permitirán establecer si el incidente estuvo relacionado con el proceso de preparación, almacenamiento o distribución de los alimentos servidos dentro del centro educativo.

Los resultados de las pruebas serán determinantes para definir las acciones administrativas o legales que correspondan.

Un nuevo caso de intoxicación en Puebla

El incidente ocurre meses después de otro caso que generó preocupación en la entidad.

En febrero pasado, siete menores de entre dos y once años fueron hospitalizados en Huauchinango tras consumir tamales que presuntamente estaban contaminados con fentanilo. En aquella ocasión, las autoridades estatales confirmaron que los niños recibieron atención médica inmediata y lograron estabilizar su estado de salud.

Si bien ambos casos ocurrieron en contextos distintos y no guardan relación entre sí, la nueva intoxicación registrada en la Universidad de las Ciencias Policiales de Amozoc vuelve a colocar bajo atención pública los protocolos de seguridad alimentaria y la supervisión de los alimentos suministrados en instituciones públicas.