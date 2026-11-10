Investigan golpiza a menor afuera de una prepa en NL

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un joven es rodeado y golpeado por varios estudiantes en las inmediaciones de la Preparatoria 22 de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con ABC Noticias, la agresión ocurrió durante la mañana del día de ayer lunes 9 de noviembre, cuando tras la salida del turno matutino, varios jóvenes rodean a dos estudiantes y, en cuestión de segundos, la pelea escala hasta convertirse en una golpiza contra uno de ellos, quien recibe puñetazos y patadas mientras intenta alejarse del grupo.

Tras la difusión del video, la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe informó que inició una investigación para identificar a los presuntos responsables.

De acuerdo con el comunicado, unidades de Investigación Criminal y Análisis trabajan en la recopilación de evidencias para identificar a los jóvenes que participaron en la agresión.

Además, el municipio anunció que elementos policiacos acudirán a la Preparatoria 22 para establecer coordinación con los directivos y reforzar la vigilancia en los alrededores del plantel.

De acuerdo con la información municipal, la investigación continúa para esclarecer lo sucedido y determinar quiénes fueron los responsables.

Aunque inicialmente se reportó que los involucrados escaparon antes de ser detenidos, las autoridades mantienen las labores para localizarlos.

La pelea ocurrió en el exterior del plantel de la UANL, ubicado en la colonia Linda Vista, y fue grabada por estudiantes que se encontraban en el lugar.

Aunque en redes sociales el caso fue señalado como un posible episodio de bullying, hasta el momento no se han confirmado oficialmente las causas que originaron el enfrentamiento, tampoco, no se ha informado públicamente sobre la identidad del estudiante ni sobre su estado de salud después de la agresión.