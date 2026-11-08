Detienen a implicados en muerte de dos personas en taquería de Nuevo León 

Luego de haberse registrado una riña al interior de una taquería ubicada en la colonia Valle Verde en Monterrey, Nuevo León, las autoridades locales reportaron la detención de dos sujetos presuntamente relacionados con este evento.

De acuerdo con ABC Noticias, elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a dos masculinos que estarían involucrados en el homicidio de dos empleados del establecimiento comercial con razón social "El Trompo Regio”.

Al momento no se han dado a conocer las identidades de los detenidos, sin embargo, ha trascendido que el propietario del establecimiento comercial, identificado como Luis Enrique “N”, de 38 años de edad, figura como el sujeto que quedó lesionado y quien tuvo que ser atendido por los cuerpos de emergencia, quienes lo trasladaron un hospital cercano.

La mañana del sábado pasado, las autoridades regiomontanas recibieron en reporte de una riña dentro de una taquería, donde presuntamente los mismos empleados se vieron involucrados.

Testigos narraron que, tras haber concluido la jornada laboral, los empleados del establecimiento realizaron una pequeña reunión donde ingirieron bebidas alcohólicas.

No obstante, durante esta reunión los ánimos subieron de tono y se desató la pelea, misma donde dos empleados, de 20 a 25 años de edad, aproximadamente, resultaron con heridas de arma blanca, mismas que los llevaron a perder la vida.

Un tercer involucrado resultó lesionado y fue llevado de urgencia a un hospital. Hoy tras la detención de dos presuntos implicados, se sabe que se trata del dueño del restaurante.

En adelante, las autoridades se encargarán de dar a conocer más detalles, pues cabe remarcar que las investigaciones siguen su curso y con ello, se espera deslindar responsabilidades.

Las autoridades esperan determinar qué detonó la riña y cuál fue el papel de los hoy detenidos a modo de impartir justicia.