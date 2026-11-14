Capturan a presunto integrante de Los R; estaría relacionado con caso Carlos Manzo

Un presunto operador de la estructura criminal conocida como “Los R” fue detenido en Atotonilco el Alto, Jalisco. Se trata de Miguel Ángel Rodríguez Aravizo, quien también utiliza los alias de “Diego” y “Mike”, dicho sujeto ha sido relacionado con las investigaciones por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

La detención ocurrió este sábado 14 de noviembre en la comunidad de Milpillas, después de que el sistema C-5 recibiera un reporte sobre un enfrentamiento armado en ese sector, lo que movilizó a corporaciones federales.

De acuerdo con los primeros datos del operativo, elementos de seguridad que realizaban labores de vigilancia se encontraron con civiles armados, situación que derivó en la intervención de las autoridades y posteriormente en la captura de Rodríguez Aravizo.

Información de fuentes federales señala que el detenido habría desempeñado funciones de coordinación logística para “Los R”, además de tener bajo su ámbito de operación una zona que comprende municipios de Jalisco y parte de Michoacán.

Su presunta participación dentro de esta organización también lo coloca bajo investigación por el homicidio de Carlos Manzo, ocurrido en Uruapan. Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado públicamente información oficial que confirme su intervención directa en la planeación o ejecución del asesinato.

La captura representa una línea de investigación sobre la posible estructura operativa detrás del crimen del alcalde michoacano.