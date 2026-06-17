Investigan caída de avioneta en Laredo; piloto reportó falla mecánica

Una avioneta que había partido de México con destino a Texas se estrelló la noche del martes cerca de la frontera con Tamaulipas, del lado estadunidense, con saldo de una persona fallecida y cinco heridas, confirmaron este miércoles las autoridades de Laredo.

En conferencia de prensa conjunta, el alcalde de Laredo, Víctor Treviño; el jefe del Departamento de Policía, Miguel Rodríguez, y el jefe de Bomberos, Guillermo Heard, dieron a conocer los detalles del siniestro.

El alcalde Treviño inició su intervención enviando sus condolencias a las familias y seres queridos de la víctima fatal.

Destacó, además, que los cuerpos de emergencia y las corporaciones de seguridad estaban preparados para responder a una emergencia de esta magnitud.

Por su parte, el jefe policial Miguel Rodríguez informó que las víctimas ya fueron identificadas, pero sus identidades no se harán públicas por petición expresa de las familias. Sin embargo, adelantó que la tripulación estaba integrada por dos pilotos, una familia y amigos.

Los cinco sobrevivientes, todos jóvenes, pasaron de un estado crítico a uno estable, mientras que la persona fallecida era un hombre de mediana edad.

De manera extraoficial, el medio informativo The Tribune Texas identificó al fallecido como Josh Baer, fundador y director ejecutivo de una empresa de tecnología con sede en Austin, Texas.

Las autoridades confirmaron que las víctimas viajaban en una avioneta Cessna 680, la cual despegó de una ciudad de México con destino a una de Texas.

El siniestro ocurrió el martes a las 22:00 horas (hora local), cuando el piloto reportó una falla mecánica.

Minutos después, la aeronave cayó sobre la autopista Loop 20, una vialidad cercana a la frontera con Tamaulipas, cerca de Nuevo Laredo.

El jefe de Bomberos, Guillermo Heard, señaló que durante el impacto la avioneta golpeó un vehículo en el que viajaban varias personas, quienes se encuentran fuera de peligro, aunque no se precisó el número exacto de ocupantes.

Asimismo, informó que un grupo de bomberos resultó intoxicado por el humo de la turbosina quemada, pero ya se encuentra estable.

Para mitigar el colapso vehicular que ha persistido desde el accidente, el personal de bomberos continúa trabajando en la limpieza de la autopista y se espera que la vía quede completamente libre durante el transcurso de este miércoles.

En otro orden de ideas, el alcalde Treviño anunció que se busca a los voluntarios que auxiliaron a los oficiales en el rescate de los sobrevivientes para otorgarles un reconocimiento público.

Finalmente, las autoridades municipales señalaron que las investigaciones sobre la causa del accidente quedaron a cargo de las autoridades federales, mientras que la ciudad continúa brindando el apoyo necesario.