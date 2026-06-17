VIDEO: Avión privado se desploma en carretera de Laredo, Texas

Un avión pequeño se desplomó la noche del martes sobre la autopista Loop 20 en Laredo, Texas, cerca de la frontera con Tamaulipas, México. El accidente dejó de manera preliminar una persona fallecida y varios heridos, entre ellos policías.

José Baeza, vocero del Departamento de Policía de Laredo, informó que el siniestro ocurrió alrededor de las 10 de la noche, hora del centro de Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte preliminar, la aeronave Cessna Citation con matrícula N523QS presentó fallas mecánicas cuando aparentemente se dirigía a Austin, Texas.

En redes sociales circularon videos y fotografías que mostraban el jet envuelto en llamas sobre el asfalto, mientras oficiales y voluntarios que presenciaron el percance se acercaban para auxiliar a los ocupantes.

Baeza detalló que minutos antes recibieron una llamada de emergencia del piloto, quien alertó sobre los problemas mecánicos.

Posteriormente, el contacto se perdió hasta que un nuevo reporte indicó que la aeronave había intentado un aterrizaje forzoso sobre la autopista Loop 20.

Autoridades de Laredo confirman una persona fallecida

El vocero confirmó que viajaban seis personas a bordo; una de ellas murió, además, cinco oficiales más salieron intoxicados debido a que en el momento en que llegaron al auxilio inhalaron el humo de la turbosina.

Dijo que el estado de salud es estable.

Durante la maniobra, la avioneta golpeó un vehículo que circulaba por la vía, hiriendo a sus tripulantes, aunque sin lesiones de gravedad. No se precisó la cifra total de lesionados.

La autopista permanecerá cerrada durante toda la noche del martes y la mañana del miércoles. Las investigaciones están a cargo de autoridades federales que se trasladaban hacia esta ciudad de la frontera sur de Estados Unidos.

*mcam