Investigan a alcalde y exalcalde de Suchiapa por liberar a detenidos por dinero

El narcomenudeo y la liberación de reos por dinero son las líneas de investigación contra Jorge Lorenzo Lara Cordero y Alexis Nucamendi, alcalde y exalcalde de Suchiapa, respectivamente, detenidos el sábado 3 de octubre.

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general del estado, dijo que era frecuente que la Policía Municipal liberara a detenidos por dinero. Eso ocurrió cuando diversas corporaciones policiacas realizaron un operativo y detuvieron a cuatro vendedores de droga, y uno de ellos fue liberado por aparente orden del edil de Suchiapa.

En la declaración ministerial del exdirector de la Policía Municipal, hoy detenido, José Antonio N., indicó que había sido amenazado por un grupo de personas armadas que llegaron a los separos de la Policía Municipal.

Sin embargo, las investigaciones arrojaron que tres personas se llevaron al reo sin que ocurrieran los hechos mencionados en la declaración ministerial del exdirector de la Policía Municipal.

Diversas denuncias apuntaron sobre la venta de droga en planteles educativos, desde secundarias, preparatorias y universidades de Suchiapa, lo que derivó en la aplicación de operativos.

Las cuatro personas fueron detenidas en el barrio Las Brisas, todos del sexo masculino, de nombres Humberto Javier N., alias La Gretell; Erick Antonio; Marcos de Jesús, y Diego Eduardo.

Dio a conocer que se habían registrado denuncias sobre la venta de droga en planteles educativos desde el nivel secundaria, preparatoria y universidad de la demarcación, por lo que el 25 de septiembre de este año se realizó un operativo.

El alcalde de Suchiapa, Jorge Lorenzo Lara Cordero, y el exalcalde, Alexis Nucamendi, fueron detenidos este sábado, alrededor de las seis de la mañana.

El reo que fue “liberado” mantenía una red de venta de droga en escuelas de la demarcación y pertenece a una organización criminal. Explicó que el 25 de septiembre pasado...

Jorge Luis Llaven Abarca afirmó que se ampliaron las acciones de investigación y es por ello que fueron detenidas 20 personas más: 19 policías municipales y una jueza calificadora, la cual tiene una carpeta de investigación.

Desde hace varios meses se tenía el reporte de la venta de droga en centros educativos, especialmente en la Universidad Politécnica y la preparatoria Juan Sabines Gutiérrez y en algunas secundarias, dijo.

Las llamadas se registraban en el 089, en las cuales se señalaba que sujetos llegaban, o llegan, a bordo de motocicletas a vender estupefacientes a los menores de edad o estudiantes.