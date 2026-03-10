Inversión histórica para San Quintín

Eréndira Espinosa

Con el objetivo de combatir los rezagos históricos y promover la justicia social, se invertirán 2 mil 590 millones de pesos en el municipio de San Quintín, en Baja California, aseguró la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda.

“La inversión que se está realizando es histórica por parte de un gobierno: más de 2 mil 590 millones de pesos exclusivamente para el municipio de San Quintín, destinados a programas y proyectos de agua, electricidad y bienestar para toda la población sanquintinense”, informó la mandataria estatal.

Durante la presentación del Plan de Atención Integral para San Quintín, estrategia que se implementa en coordinación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora detalló que el plan incluye obras de infraestructura, programas sociales y proyectos productivos para mejorar las condiciones de vida en comunidades como Camalú, Vicente Guerrero, San Quintín, El Rosario, Cataviñá-El Mármol, entre otros.

La estrategia consta de tres ejes principales: el Programa de Justicia Social, enfocado en infraestructura y servicios básicos; el Programa de Actividades Sociales, Culturales y Turísticas, orientado a fortalecer la convivencia comunitaria y las oportunidades productivas; y el Programa de Diagnóstico Territorial, que permite atender las necesidades directamente desde las comunidades.

La mayor parte del presupuesto se destinará a resolver la crisis hídrica de la región. Se anunció un paquete de infraestructura por más de mil 578 millones de pesos para la construcción de la desaladora de San Quintín, la ampliación de la planta Padre Kino y la apertura de cinco nuevos pozos de agua. Asimismo, el proyecto contempla 176 millones de pesos para electrificación, 53 millones para obras viales, 20 millones para infraestructura educativa y la regularización de tierras para cerca de 12 mil familias. En materia de seguridad, se destinarán 30 millones para edificar un cuartel de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana

Durante la gira de trabajo en el municipio de San Quintín, la gobernadora encabezó la inauguración del Centro Integrador del Bienestar, ubicado en Camalú, el cual brindará atención integral a la población más vulnerable de la zona, mediante espacios seguros y accesibles que promueven el bienestar educativo, económico y comunitario a través de cursos y talleres.