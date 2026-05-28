Julio Menchaca destaca inversión de 93 millones de pesos en Ajacuba y obras sociales

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, aseguró que las Rutas de la Transformación y la Feria de Servicios para el Pueblo continúan llevando resultados concretos a las comunidades, al destacar inversiones superiores a 93 millones de pesos en infraestructura y programas sociales para el municipio de Ajacuba.

Durante su visita al municipio, el mandatario estatal afirmó que uno de los objetivos de su administración es transparentar el uso de los recursos públicos y garantizar que el presupuesto tenga impacto directo en la población.

“Hoy más que nunca, en este proceso de transformación, debemos decirle a la gente en qué se gasta el dinero público y cuál es el impacto que debe tener”, señaló.

Menchaca recordó que este año su gobierno destinó 4 mil 700 millones de pesos a más de 100 programas sociales y destacó que, en menos de cuatro años de administración, se han ejercido más de 25 mil millones de pesos en obra pública, cifra que —dijo— supera lo invertido en los dos sexenios anteriores.

Entre las obras que actualmente se desarrollan en Ajacuba destacan la construcción del sistema de agua potable, la reposición del pozo en Vicente Guerrero, la reconstrucción de la carretera Ajacuba–San Juan Tepa y la rehabilitación de diversos tramos de la vía Ajacuba–San Agustín Tlaxiaca.

También se realizan pavimentaciones en calles como Julián Villagrán y Tláloc, además de la construcción de 19 cuartos dormitorio para familias del municipio.

El secretario de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, Alejandro Sánchez García, anunció además la continuidad de la reconstrucción de la carretera Ajacuba–San Agustín Tlaxiaca, así como nuevas pavimentaciones y la ampliación de la Unidad Deportiva de Santiago Tezontlale.

En materia económica, el gobierno estatal entregó apoyos de programas como Emprendiendo Paso a Paso, Hidalgo con Potencial e Impulso NAFIN + Hidalgo 2025, además de apoyos dirigidos a juventudes y acciones de capacitación para el desarrollo profesional.

La presidenta municipal de Ajacuba, Zitlaly Jazmín Zúñiga Peña, reconoció la cercanía del mandatario estatal con la población y aseguró que las obras y apoyos reflejan un cambio en la atención hacia el municipio.

Por su parte, la secretaria de Salud estatal, Vanesa Escalante Arroyo, informó que se realizaron brigadas de detección de cáncer de mama, cervicouterino y de próstata, además de inversiones superiores a 173 mil pesos en ayudas técnicas y auxiliares auditivos.

Como parte de estas acciones, el director del Centro de Rehabilitación Integral de Hidalgo, Héctor Villafuentes Téllez, entregó 25 ayudas técnicas consistentes en bastones, sillas de ruedas y andaderas.