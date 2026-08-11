Diputados instalan centro de acopio para apoyar a víctimas de sismo en Colombia

La Cámara de Diputados instaló este martes un centro de acopio para recibir ayuda destinada a las víctimas del terremoto que azotó a Colombia y que suma más de 200 personas fallecidas.

Al tiempo que se solidarizó con el pueblo colombiano por la tragedia, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, anunció la instalación del centro de acopio y llamó a la ciudadanía a sumarse a las labores de apoyo humanitario.

Precisó que en el recinto legislativo se recibirán alimentos, medicamentos, artículos de limpieza e higiene personal, así como otros insumos que serán enviados a las zonas afectadas por el movimiento telúrico.

Monreal destacó que el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya dispuso ayuda humanitaria para atender la emergencia y e enfatizó que en San Lázaro “no se pueden quedar atrás”.

Expresó que “el Gobierno de la República ha dispuesto ayuda humanitaria de inmediato para esta nación hermana y la Cámara de Diputados también abrirá un centro de acopio para que los mexicanos y mexicanas puedan aportar lo que esté a su alcance”.

Precisó que los donativos serán canalizados a las regiones de Colombia donde se localizó el epicentro del terremoto y donde persisten las mayores afectaciones.

El centro de acopio estará abierto no sólo para diputados y trabajadores del Palacio Legislativo de San Lázaro, sino también para cualquier ciudadano que desee contribuir con esta causa.

México es un ejemplo de solidaridad y nosotros no nos podemos quedar atrás”, expresó Monreal Ávila en X.

El sismo, registrado la mañana del lunes 10 de agosto, alcanzó una magnitud de 7.4 y ha dejado hasta el momento más de 200 personas fallecidas y más de mil heridas, principalmente en las ciudades de Cali, Pereira y San José del Palmar, entre otras.

Episcopado expresa solidaridad a familias colombianas

Por Isabel González

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su solidaridad con las familias afectadas por el fuerte sismo de este lunes en Colombia.

Desde redes sociales, la iglesia católica dijo que eleva oraciones para que las miles de personas afectadas por el fenómeno natural tengan fortaleza ante la dura experiencia que sufrieron en las primeras horas del lunes.

Expresamos nuestra cercanía y solidaridad con las familias afectadas. Pedimos a Dios fortaleza y esperanza para quienes hoy viven momentos de angustia, y bendiga a quienes trabajan en las labores de ayuda y rescate.

Que Nuestra Señora de Guadalupe acompañe y cubra con su manto al pueblo colombiano” fue el mensaje que compartió la CEM.

Por su parte, desde este lunes en la catedral metropolitana de México en todas las ceremonias religiosas se dedica un espacio especial para los damnificados y fallecidos a causa del terremoto de magnitud 7.4.

En la misa del próximo sábado 15 de agosto, que corresponde a la fiesta de la catedral de México, también se contemplará una petición especial por el pueblo colombiano.