Insatisfecho con sistema de salud, 50.3% del país; Sinaloa, el mejor evaluado

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Los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), presentados a través de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, muestran que, en lo general, las personas de 18 años y más del país se encuentran insatisfechas con los servicios de los centros de salud y hospitales de los gobiernos estatales. En efecto, la ENCIG incluye 11 indicadores que miden el grado de satisfacción; y es de destacarse que son precisamente los de mayor impacto en la salud y la vida de las personas, los que tienen los más bajos niveles de desaprobación.

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Los datos

El primer dato a destacar es la enorme saturación de personas usuarias de hospitales y clínicas estatales. En efecto, el Inegi estima que, en 2025, sólo 29.5% de la población se dice satisfecha con ese rubro. Entre los estados que alcanzan las mejores valoraciones no hay uno sólo que llegue a 50% de población satisfecha. Así, los que tienen los valores más altos son: Veracruz, con 33.2%; Tlaxcala, 34%; Tamaulipas, 35%; Baja California Sur, 35.1%; Nuevo León, 36.5%; Campeche, 36.8%; Puebla, 39.2%; Sinaloa, 41%; y Coahuila, 43%. Si esos valores son de por sí muy bajos, los estados que están en el extremo opuesto son: Morelos con sólo 20.2% de satisfacción en el rubro señalado; Yucatán, 20%; Zacatecas, 19.2%; Baja California, 17.4%; Michoacán, 17.1% y Chiapas, con 15.6%

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El segundo rubro con alto nivel de insatisfacción en hospitales y clínicas del Sector Salud es el relativo a la disponibilidad de medicamentos, pues a nivel nacional únicamente 37.3% de la población usuaria se dice satisfecha en ese ámbito, es decir, apenas una de cada tres personas. Así, los estados que alcanzan los mejores niveles son Nuevo León, con apenas 56.1%; Coahuila 50.4%; Guanajuato, 47.7%; San Luis Potosí, 46.6%; y Michoacán, 43.8%. Por su parte, las entidades peor evaluadas son Guerrero con 29.1%; Campeche, 27.9%; Zacatecas, 27.2%; Hidalgo, 26%; Colima, 25.8%; Puebla, 25.1% y Oaxaca, 22.8%.

Un tercer rubro es el relativo a la satisfacción respecto a la no identificación de deficiencias en el sector salud, que les hagan pagar un servicio privado adicional. En ese indicador el promedio nacional alcanza sólo 44.9% de satisfacción. Los estados con los porcentajes más altos son: Sinaloa, con 56.7% de satisfacción; Michoacán, 55.5%; Guanajuato, 55.1%; Nuevo León, 54.5%; Chihuahua, 52.1% y Sonora con 51.8%. En contraste los estados con peores valoraciones son Morelos y Tlaxcala con 38% cada uno de ellos; Zacatecas, 37.5%; Hidalgo, 35.7%; Tabasco, 35.3%; Oaxaca, 34.2% y Chiapas, 33.7%

El siguiente rubro es el relativo al nivel de satisfacción respecto de la atención médica recibida, en el cual, sólo 64.3% se dijo satisfecho, es decir, habría una de cada tres personas usuarias que no lo está. Los estados con mayor logro en este rubro son: Nuevo León, 76%; Guanajuato, 72.9%; Sinaloa, 71.8%; Coahuila, 71.4% y Sonora, 71.1% En el sótano de esa calificación están Oaxaca, con 55.8%; Chiapas, 53.6%; Morelos, 51.3%; Hidalgo, 40.4% y Puebla, 46.3%.

En síntesis, la satisfacción general en el país, de los servicios estatales de salud llega apenas a 49.7%, siendo los estados mejor evaluados: Sinaloa, con sólo 65.9% de satisfacción; Guanajuato, 62.9%; San Luis Potosí, 61.5%; Coahuila, 58.2% y Chihuahua, con 57.7%. Los peores son: Hidalgo, con 40.3%; Tabasco, 40.2%; Morelos, 39.7%; Oaxaca, 36.9% y Puebla, 36.2%.