Internacionalización de Grupo AJE apuesta por mercado de alta competencia

El mercado de bebidas en Estados Unidos siempre se ha caracterizado por una intensa competencia, cambios constantes en las preferencias del consumidor y una fuerte presencia de marcas globales.

De ahí que, Grupo AJE ha fortalecido su estrategia de internacionalización con el objetivo de consolidar su crecimiento en una de las plazas más exigentes del mundo.

Asimismo, la multinacional ha convertido ese desafío en una oportunidad para demostrar la capacidad de las empresas latinoamericanas de competir a escala internacional.

Como parte de su estrategia, la compañía impulsa su presencia en territorio estadounidense mediante un portafolio enfocado en categorías con alto potencial de crecimiento.

Actualmente, Grupo AJE opera en ese mercado con las marcas VOLT, AMAYU y DILYTE, respaldadas por alianzas de distribución que le permiten ampliar su cobertura y responder con rapidez a las necesidades del consumidor local.

De acuerdo con voceros de la empresa, el objetivo es combinar innovación, accesibilidad y adaptación a las tendencias de consumo para fortalecer su posicionamiento en canales de retail y formatos especializados.

La apuesta por mercados competitivos

La apuesta por Estados Unidos forma parte de una visión global que ha distinguido a Grupo AJE desde sus primeras etapas de expansión internacional.

Hoy en día, la multinacional mantiene operaciones en más de 20 países y presencia en cuatro continentes, una red que le permite atender mercados de América Latina, Asia, África y Norteamérica mediante una estructura flexible y una estrategia orientada a comprender las particularidades de cada región.

Uno de los pilares de dicho crecimiento ha sido la diversificación de sus marcas.

En ese sentido, VOLT, por ejemplo, tiene presencia en más de 18 países; DILYTE ha extendido sus operaciones a 13 mercados, mientras que AMAYU continúa expandiéndose en territorios donde los consumidores privilegian bebidas con ingredientes de origen natural y propuestas vinculadas con la sostenibilidad.

Tal amplitud geográfica permite a la compañía generar economías de escala, fortalecer su reconocimiento internacional y adaptar su oferta a distintas culturas de consumo.

Estrategia de internacionalización sostenida

Desde su fundación en Ayacucho, Perú, hace casi cuatro décadas, la empresa apostó por expandirse más allá de su mercado de origen, desarrollando un modelo operativo basado en la innovación, la eficiencia y la democratización del consumo.

Actualmente, además de fortalecer su negocio de bebidas, la compañía impulsa nuevas unidades enfocadas en alimentos, retail y servicios financieros, ampliando así su alcance empresarial.

Con esa combinación de expansión internacional, innovación de portafolio y conocimiento de los mercados locales, Grupo AJE busca consolidar su presencia en Estados Unidos sin perder de vista su estrategia global.

Su experiencia operando en economías con perfiles de consumo diversos demuestra que la internacionalización no solo depende del tamaño de una empresa, sino de su capacidad para adaptarse, innovar y construir relaciones sólidas con consumidores y socios comerciales en diferentes regiones del mundo.