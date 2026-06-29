Jalisco se consolida como la mejor sede del torneo de futbol con más de 700 mil asistentes

Con la asistencia de más de 700 mil personas a eventos públicos, cuatro partidos disputados y un reporte de saldo blanco, el estado de Jalisco concluyó con éxito sus actividades operativas como sede del torneo de futbol 2026. De acuerdo con análisis de diversas agencias internacionales, la entidad se posicionó como la mejor de las 16 sedes repartidas en los tres países coorganizadores, destacando principalmente por su accesibilidad, infraestructura, oferta cultural y el ambiente de hospitalidad brindado a los visitantes locales y extranjeros durante los 15 días de la justa deportiva.

El gobernador de la entidad, Pablo Lemus, confirmó el cierre de la participación de Guadalajara en el torneo tras el encuentro de la fase de grupos entre las selecciones de España y Uruguay. Durante este periodo, el Estadio Guadalajara y la glorieta de La Minerva se convirtieron en los epicentros de la afición internacional, albergando a miles de seguidores de naciones como Corea y Colombia, además de recibir la visita oficial del rey Felipe VI de España.

El mandatario estatal subrayó el impacto global que alcanzó la entidad gracias a la calidez de sus habitantes y la correcta ejecución de los protocolos logísticos. "Lo digo sin la menor duda: fuimos la mejor sede y nuestra gente se ganó el corazón del mundo entero. Ese legado va a hacer que mucha gente quiera venir en el futuro a Jalisco", afirmó el gobernador, quien también hizo un reconocimiento explícito a los elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno por garantizar el orden público y la tranquilidad de los asistentes.

Además de la agenda estrictamente deportiva, el estado rompió récords de asistencia mediante festivales y conciertos masivos gratuitos que integraron agrupaciones como Maná, el tenor Plácido Domingo y una gala de música regional mexicana encabezada por Alejandro Fernández.

Aunque los partidos en territorio jalisciense han finalizado, la administración estatal informó que la celebración continuará activa a través del FIFA Fan Fest y el programa Vibra Jalisco en el Área Metropolitana y los Pueblos Mágicos, donde se proyectarán los siguientes encuentros de la Selección Mexicana, comenzando este martes con el partido contra el representativo de Ecuador.