Portazo en el FIFA Fan Festival de Guadalajara provoca sobrecupo y desmayos 

El FIFA Fan Festival de Guadalajara sigue siendo un éxito, aunque a unas horas del partido entre México vs Corea del Sur se registraron incidentes luego de que la zona instalada en el Centro Histórico de la capital de Jalisco se llenó y, mientras algunos aficionados entendieron el mensaje para irse a otros espacios algunos decidieron intentar por la fuerza.

Un grupo de personas no estuvo conforme con no alcanzar lugar e intentaron derribar las vallas de seguridad para ingresar por la fuerza. El incidente ocurrió a pocas horas del segundo partido de la Selección Mexicana dentro del Grupo A. El operativo de la Plaza Liberación ha sido utilizado en su máxima capacidad ante los miles de fanáticos que llegaron.

A pesar de que los canales oficiales emitieron avisos anticipados indicando el lleno total desde las 11 de la mañana, algunos intentaron ingresar por la fuerza. La aglomeración provocó que algunas personas sufrieran desmayos, requiriendo su evacuación en camillas por parte de los servicios médicos.

Para controlar la situación se mantiene activo un operativo coordinado entre la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, dependencias estatales y fuerzas federales, incluyendo al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, el C5, la Policía Vial, Protección Civil y la Secretaría de Salud Jalisco.

El Gobierno de Guadalajara recordó que existen opciones alternativas y seguras como el Centro Cultural Universitario o el Pabellón Gastronómico en la zona del Santuario, este último equipado con pantallas y oferta culinaria local.

Finalmente, las autoridades exhortaron a la población a no acercarse al Centro Histórico y a monitorear el semáforo de aforo en tiempo real a través de la aplicación oficial Guadalajara App.

Lleno total en el Zócalo de la Ciudad de México

La situación en el Zócalo de la Ciudad de México ha sido similar dado que, desde horas antes del partido se registró un lleno para observar el segundo partido de la Selección.

El Gobierno de la Ciudad de México instaló 11 pantallas más en diversas zonas del Centro Histórico para que las personas tuvieras más opciones.