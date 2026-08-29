Advierten fraude y robo de datos con papel de tortillerías repartido en Oaxaca con propaganda de EU

La Secretaria de Gobierno del Estado (Sego) alertó a la población sobre una posibilidad de robo de información personal y financiera por medio de códigos QR falsos, impresos en el papel que se entregan en algunas tortillerías, en la zona norte de la capital.

En entrevista con Radio, Jesús Romero López, titular de la dependencia informó que a partir de una denuncia ciudadana tuvo conocimiento que el papel que se utiliza en algunas tortillerías para envolver el producto, difunde la campaña dirigida a personas que tienen familias en Estados Unidos para “invitarlos” a regresar a México, recibiendo beneficios como el pago de 2 mil 600 dólares.

Con el gancho de recibir dinero, un vuelo de regreso a casa, gratis, y la condonación de multas, la propaganda supuestamente emitida por la Embajada de Estados Unidos, invita al destinatario a acceder a la aplicación CBP Home App de manera rápida, usando un código , lo que podría servir para robar información sensible”, expuso.

Los códigos QR al ser escaneados, redirigen a las víctimas a sitios web fraudulentos, apócrifos o descargan software malicioso en los dispositivos, estos sitios pueden parecer legítimos, pero están diseñados para robar información personal y financiera, como contraseñas, números de tarjetas de crédito y datos bancarios.

La Sego advirtió sobre códigos QR falsos en papel de tortillerías de Oaxaca, usados para difundir propaganda y presuntamente robar información personal. Patricia Briseño

Por esto, el responsable de la política interna adelantó que personal de Sego habrá de apersonarse en los establecimientos para escuchar a los encargados, y conocer cómo tuvieron acceso a estos papeles: por iniciativa personal o forzados por terceros, estarán acompañados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para eventualmente retirar la propaganda que lleva impreso el código QR.

De acuerdo con la información encontrada en la página oficial de la Embajada de Estados Unidos en México, “la autodeportación a través de la aplicación CBP Home es el mejor propósito de Año Nuevo que un inmigrante indocumentado puede cumplir”.

Es un proceso rápido, gratuito y sencillo: simplemente descargue la aplicación, proporcione su información y el DHS se encargará del resto, incluida la organización y el pago de su viaje de regreso a casa”.

Reporta 675 mil deportaciones durante el primer año de mandato del presidente Donal Trump, “quienes permanecen en este país de manera ilegal deben comprender que es solo cuestión de tiempo antes de que sean localizados, detenidos y expulsados”, advierte.