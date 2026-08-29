Realizan rosario a 45 días del asesinato de Dafne Zapata; exigen justicia

A 45 días del asesinato de la adolescente Dafne Zapata Quintos, presuntamente ocurrido durante una novatada, su madre, Alejandra Quintos, encabezó la noche del sábado un rosario en las afueras de la Academia Doenitz, en la colonia Unidad Nacional, para exigir justicia.

Al lugar arribó un grupo de amigos y familiares, quienes ya eran esperados por Alejandra.

Familiares y amigos acompañaron a Alejandra Quintos en un rosario frente a la Academia Doenitz, a 45 días del asesinato de su hija Dafne Zapata. Alfredo Peña

Antes del acto religioso, la madre recordó las actividades de Dafne, sus aficiones al boxeo, a las actividades artísticas y su manera de ser.

Me estoy dando la oportunidad de orar por ella, porque estos 45 días he estado en audiencias, he estado alzando la voz por justicia para mi bebé, que aquí fue asesinada”, expresó.

Aseguró que su hija era valiente, una guerrera, y consideró injusto que los responsables continúen burlándose de la familia.

Familiares y amigos acompañaron a Alejandra Quintos en un rosario frente a la Academia Doenitz, a 45 días del asesinato de su hija Dafne Zapata. Alfredo Peña

Entre los señalados citó a Juan Mora, recientemente detenido, y a su hermana Estrellita Mora, de quienes aseguró que ya se han presentado más denuncias en su contra.

¿Saben por qué? Porque los alumnos y exalumnos de esta escuela se armaron de valor después de ver lo de Dafne. Se les quitó el miedo; ya nadie tiene miedo a los Mora, ya nadie tiene miedo a la Fiscalía o al Ministerio Público corrupto. Ya están haciendo denuncias, por eso les están interponiendo cargos y va a haber más”, señaló.

Finalmente, invitó nuevamente a todas las familias que tuvieron hijos en dicha institución y que sufrieron abusos a acudir ante las autoridades correspondientes y presentar denuncias contra estas personas.