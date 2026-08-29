Interpone Movimiento Ciudadano queja ante el INE contra “corcholatas” de Morena

Movimiento Ciudadano (MC) presentó una queja ante el INE contra Morena y quienes resulten responsables por actos anticipados de precampaña y campaña, derivados de la designación de las coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, quienes de facto son sus candidatos a gubernaturas.

El argumento central es que Morena estaría utilizando estas coordinaciones como un mecanismo anticipado de selección y posicionamiento de quienes eventualmente competirán en las elecciones de 2027.

Aunque formalmente se presentan como cargos partidistas, la queja sostiene que materialmente existe selección de perfiles, presentación pública, difusión de su trayectoria, trabajo territorial y promoción ante la ciudadanía antes de los tiempos legales.

Entre los principales casos denunciados ante el Instituto Nacional Electoral (INE) están:

Nora Ruvalcaba, de Aguascalientes, quien fue presentada como coordinadora y habló expresamente de que terminó la “competencia interna” y comienza el proyecto que “verá su luz en 2027”. Incluso un senador de Morena reaccionó públicamente con el slogan “Nora Gobernadora”.

Pablo Gutiérrez Lazarus, candidato a Campeche, del Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, reconoció públicamente que su designación forma parte de un “proceso organizativo” rumbo a la elección de 2027 y mencionó los procesos internos de Morena y sus aliados.

Rosi Bayardo, candidata a Colima, quien además de su designación y promoción territorial, en una entrevista afirmó: “Ya soy candidata”, lo que la denuncia considera una evidencia especialmente clara de la naturaleza electoral de la coordinación.

A Geraldine Ponce, de Nayarit, de quien se denuncia que anunció recorridos y asambleas en los que regalará muñecas con su imagen, conocidas como las “Geraldinitas”, consideradas propaganda para posicionar anticipadamente su persona.

Santiago Nieto, candidato para Querétaro, e Imelda Castro, para Sinaloa: también fueron presentados el 26 de agosto como coordinadores estatales, acompañados de difusión de su imagen, trayectoria y mensajes políticos vinculados con el trabajo territorial rumbo a 2027, acusó MC.

La queja también plantea que Morena estaría financiando con recursos partidistas ordinarios una estrategia que materialmente beneficia el posicionamiento electoral de futuras candidaturas.

Por ello, se pide investigar el origen, destino y registro de los recursos utilizados.

Finalmente, MC solicitó medidas cautelares y tutela preventiva para detener la continuación de estos actos de promoción y evitar que las personas seleccionadas sigan acumulando una ventaja anticipada frente a otras fuerzas políticas.

“Se trata de una estrategia coordinada, sistemática y reiterada, y que el nombre de coordinaciones no cambia la naturaleza material de los actos”, señaló en la queja ante el INE Movimiento Ciudadano.