Muestran junto a Mijes en Escobedo unidad y fuerza territorial

Desde Escobedo, la cuna metropolitana de Morena en Nuevo León, más de 5 mil transformadores dieron muestra de unidad y una fuerza territorial que abrazó el “Modo Sí” de Andrés Mijes y, al unísono, levantaron la voz para fortalecer la Transformación en el estado.

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Ante los reunidos en la Plaza Principal, Andrés reconoció que aquí, en Escobedo, donde ya se demostró que con la 4T Norteña sí se dan resultados, hay fuerza territorial, organización y mucho pueblo norteño para defender la Transformación.

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Al encabezar la Asamblea de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Mijes llamó a Nuevo León a sumarse al “Modo Sí” y a dejar atrás la ruta de los malos gobiernos, la improvisación y las ocurrencias.

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Mijes aprovechó este espacio para precisar que la Transformación sí puede echar raíces en el norte, dar resultados y poner al centro lo más importante, que es el bienestar de las familias.

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También indicó que Nuevo León no puede seguir perdiendo tiempo mientras México avanza con un proyecto claro y una visión de futuro.

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Explicó que el “Modo No” del actual gobierno ha hecho perder casi cinco años, entre berrinches de niño mimado y ocurrencias de influencers, obras sin plan y mucha, pero mucha deuda.

Mijes dijo que mientras la presidenta tiene un plan, el gobierno estatal improvisa.

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“Defender la Transformación y la Soberanía significa llevarla a la vida diaria y por eso nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, lo ha resumido con dos palabras: honestidad y resultados.

“Ésa es la fórmula que México y Nuevo León necesitan: honestidad para gobernar limpio, capacidad para gobernar bien y resultados para cumplirle al pueblo; ese es el Modo Sí”, expresó.

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Mijes añadió que Morena ya está en Nuevo León y, de ejemplo, resaltó que él fue el alcalde de Morena más votado de todo México, por lo que es importante llevar la “ola morenista” a todo Nuevo León.

Con este llamado, Mijes planteó que Escobedo sea el punto de partida para llevar el “Modo Sí” a todo el estado y consolidar una nueva etapa de la Transformación.

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Durante el evento se contó con la presencia de las aspirantes a coordinadora estatal Judith Díaz y Clara Luz Flores, además de las diputadas Anylu Bendición, Grecia Benavides y Patricia Palacios, así como actores políticos de Morena.