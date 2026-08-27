Detienen a hermano de instructora de academia militarizada Doenitz, donde murió la joven Dafne

Juan Jesús “M”, hermano de una de las instructoras de la academia militarizada Doenitz —donde la joven Dafne Zapata Quintos perdió la vida—, fue detenido la tarde del jueves 27 de agosto en cumplimiento de una orden de aprehensión girada en su contra y ejecutada por elementos de la Fiscalía Estatal de Tamaulipas.

La captura se registró alrededor de las 14:00 horas en la colonia Estación Colonias, muy cerca del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Altamira, según el Registro Nacional de Detenciones.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas confirmó la detención y señaló que, si bien se reserva la identidad de la víctima, los delitos que se le imputan a Juan Jesús “M” son su probable participación en violencia familiar equiparada y violación agravada.

De acuerdo con las primeras indagatorias, estos ilícitos habrían sido cometidos al interior de la academia militarizada ubicada en Ciudad Madero, aunque la autoridad no precisó las fechas en que ocurrieron.

El detenido ya había sido señalado por su presunta participación en las novatadas que se realizaban en el plantel y, en su momento, fungió como instructor y voces defensoras de la institución educativa.

La orden de aprehensión fue emitida por un juez de control, y una vez cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación, el imputado quedó a disposición de la autoridad judicial competente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Un caso que cimbró a Tamaulipas

Las investigaciones contra Juan Jesús “M” se desprenden del caso por la muerte de Dafne Zapata Quintos, ocurrida el 17 de julio de este año en la academia Doenitz.

La joven se había inscrito a un curso de verano, donde fue sometida a presuntas novatadas durante tres días.

De acuerdo con los primeros reportes, la causa del fallecimiento fue asfixia mecánica, pues aparentemente fue sumergida en agua por un tiempo prolongado.

Por estos hechos, la Fiscalía ya había detenido en una primera fase a Jorge Luis “N”, director y fundador de la escuela, y a la instructora Estrellita “M”, hermana del ahora detenido. Ambos enfrentan cargos por feminicidio. En tanto, la estudiante Danna Yanina “N” fue vinculada por presunta omisión.

La detención de Juan Jesús “M” representa un avance más en un caso que ha generado indignación social y ha puesto en el centro del debate la violencia y los abusos cometidos en instituciones educativas de carácter militarizado.