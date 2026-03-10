Instituto Nacional de Rehabilitación recicla material quirúrgico para elaborar prótesis

El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) inició un programa para construir prótesis ortopédicas en 3D a partir del reciclaje del papel de polipropileno que habitualmente se utiliza para cubrir los equipos de esterilización.

Su objetivo es que en lugar de desechar el material quirúrgico, se utilice en beneficio de los pacientes.

En entrevista con Excélsior, Ana María Solares Arellano, jefa del departamento Quirúrgico de Enfermería del INR, señaló que los componentes que se reciclan no tienen ningún tipo de contaminación.

Este papel que te estoy comentando que utilizamos para hacer este proceso de reciclaje es papel completamente limpio, no tiene nada que no tiene nada que ver con el contacto con el paciente, ni con sangre, ni con fluidos porque son los que se utilizan para tapar los equipos para esterilización”, explicó.

Papel de polipropileno utilizado para cubrir los equipos de esterilización Foto: Especial

Prótesis de bajo costo

Solares Arellano expuso que después de que se recicla el papel de polipropileno, la empresa entrega pequeños cilindros compactados de plástico totalmente moldeable, denominados pellets, con los cuales se pretende imprimir prótesis de bajo costo, principalmente para pacientes pediátricos.

La especialista añadió que será en aproximadamente en seis meses, cuando se pueda fabricar el primer prototipo para iniciar con las valoraciones clínicas, ya que el programa multidisciplinario se encuentra en la fase uno, donde se realizan pruebas mecánicas del material.

Esperamos tener muy buenas noticias y concluir este año cerrando con las primeras órtesis, prótesis y férulas hechas con un papel de polipropileno reciclado, el cual normalmente se iba a un desecho, y que el Instituto lo que hace es rescatarlo”, indicó.

Quirófano del Instituto Nacional de Rehabilitación Foto: Especial

La jefa del departamento Quirúrgico de Enfermería del INR, señaló que en lo que va del año, ya se recolectaron 800 kilos de papel de polipropileno, los cuales, en lugar se haber sido desechados, fueron enviados para reciclaje, con lo cual, el Instituto está siendo amigable con el medio ambiente.

Este papel tarda más de 400 años en degradarse, así que al reciclarlo y no tirarlo a la basura, estamos estimulando la economía circular y estamos siendo ambientalmente responsables con el planeta”, indicó Ana María Solares Arellano.

Ana María Solares Arellano, jefa del departamento Quirúrgico de Enfermería del INR Foto: Especial

jcp