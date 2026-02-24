Se inscribió la fiscal anticorrupción a la ASF

La titular de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR, María de la Luz Mijangos, se registró en la Cámara de Diputados como candidata a la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

También se inscribió como aspirante a ese cargo Juan José Serrano, secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Destaca entre los registros de ayer la magistrada Natalia Téllez Torres Orozco del Tribunal Administrativo de Justicia Federal.

Otros inscritos este martes son Alejandro Reynoso Gil, Roberto Bonifacio Mazón, Saúl Zamudio García, Marco Antonio Ciriaco Arroyo, José Alfredo Villareal Mancilla, Miguel Manuel Ramírez Mandujano y Ramón Santos Navarro.

