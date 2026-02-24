Última Hora Impreso de hoy

Se inscribió la fiscal anticorrupción a la ASF

La fiscal anticorrupción de la FGR se registró en la Cámara de Diputados como aspirante a la titularidad de la ASF

Por: Ivonne Melgar

thumb
María de la Luz Mijangos, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, presenta su solicitud en la Cámara de Diputados para participar en el proceso de designación de la persona titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en Ciudad de México.FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COMCuartoscuro / Mario Jasso

La titular de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR, María de la Luz Mijangos, se registró en la Cámara de Diputados como candidata a la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

También se inscribió como aspirante a ese cargo Juan José Serrano, secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Destaca entre los registros de ayer la magistrada Natalia Téllez Torres Orozco del Tribunal Administrativo de Justicia Federal. 

Otros inscritos este martes son Alejandro Reynoso Gil, Roberto Bonifacio Mazón, Saúl Zamudio García, Marco Antonio Ciriaco Arroyo, José Alfredo Villareal Mancilla, Miguel Manuel Ramírez Mandujano y Ramón Santos Navarro. 

