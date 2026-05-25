Segob y SEP buscan diálogo con la CNTE para evitar paro nacional previo al Mundial 2026

La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) ratificaron la disposición al diálogo con los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que se encuentran desde este lunes en la Ciudad de México como preludio al paro nacional de labores anunciado a partir del primer minuto del 1 de junio de este año.

Tal como lo adelantó Grupo Imagen, ambas dependencias federales extendieron a los maestros esta mañana de lunes su llamado y disposición "permanente al diálogo" con miras a la construcción de acuerdos. La exhortación al diálogo por parte del gobierno federal detalla que además de escuchar los planteamientos de los maestros, el diálogo busca construir y cambiar la realidad educativa en México.

Por lo que la apertura para llegar a un entendimiento con los maestros de la CNTE siempre estará enfocada a mejorar la situación de la educación en el país, a partir del consenso. De manera puntual, la Secretaría de Gobernación reconoció el derecho de los docentes a la libre expresión y a la manifestación pacífica.

Se informó a la CNTE que la mesa de diálogo contará con representantes de las diversas dependencias del gobierno federal responsables de analizar sus solicitudes y se instalará con el objetivo de dar seguimiento a temas expuestos con anterioridad y construir "rutas de atención viables".

¿Cuáles son las exigencias de la CNTE?

Las exigencias de la CNTE al gobierno federal consisten en abrogar la Ley del Issste, la reforma educativa del 2013 así como ser recibidos en una audiencia por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde el año pasado, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) amenazó con desarrollar acciones que van desde movilizaciones, volanteo y plantones para aprovechar la estancia de visitantes extranjeros para dar a conocer los problemas de los maestros en cuanto a su situación laboral.