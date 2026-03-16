FGR reconoce contaminación de escena en último refugio de ‘El Mencho’

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no fue posible asegurar de inmediato los inmuebles vinculados con Rubén “N” tras el operativo realizado en un fraccionamiento del municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco, debido a las condiciones de riesgo y la complejidad táctica del enfrentamiento armado registrado en la zona.

De acuerdo con el comunicado oficial de la dependencia federal, durante el despliegue de seguridad se produjeron enfrentamientos armados con presuntos integrantes de un grupo delictivo, lo que obligó a las autoridades a priorizar la seguridad de los agentes y la atención médica del detenido, quien resultó herido durante la intervención.

El operativo derivó en la captura del presunto líder criminal identificado como Rubén “N”, quien posteriormente falleció tras ser trasladado a un hospital.

Traslado del detenido y control de la zona

Según explicó en un comunicado la FGR, una de las primeras decisiones operativas fue trasladar al detenido de manera inmediata a un hospital, debido a las lesiones que presentaba tras el enfrentamiento.

Al mismo tiempo, los elementos de seguridad desplegados en el operativo tuvieron que reubicarse estratégicamente para reforzar la seguridad en distintos puntos del área, ante el riesgo de nuevas acciones por parte del grupo criminal.

La dependencia señaló que estas circunstancias impidieron realizar el aseguramiento inmediato de las cabañas e inmuebles presuntamente utilizados por el grupo delictivo.

La institución sostuvo que la zona no contaba con condiciones mínimas de seguridad para que el personal ministerial y pericial pudiera iniciar los trabajos de investigación y preservación de la escena.

Aseguramiento diferido de los inmuebles

La Fiscalía explicó que el aseguramiento de los inmuebles se realizó posteriormente, una vez que las fuerzas de seguridad lograron restablecer condiciones mínimas de control en el área.

En su informe, la dependencia indicó que la prioridad durante el operativo fue contener la situación de riesgo, por lo que el procedimiento de aseguramiento tuvo que postergarse hasta que la zona fuera considerada segura para las autoridades.

Esta decisión, señaló la institución, se tomó con base en criterios operativos y protocolos de seguridad aplicables en escenarios de enfrentamiento armado.

Ingreso de personas no autorizadas alteró la escena

Uno de los puntos más delicados del caso, según reconoció la propia Fiscalía, fue que antes de que una autoridad judicial autorizara el cateo correspondiente, se tuvo conocimiento de que personas no autorizadas ingresaron a los inmuebles relacionados con la investigación.

La Fiscalía General de la República advirtió que esta situación pudo alterar la escena y comprometer la integridad de posibles indicios.

Debido a esta circunstancia, la dependencia señaló que no es posible garantizar que los objetos o elementos encontrados en el lugar hayan sido preservados conforme a los protocolos legales y periciales establecidos.

La Fiscalía también alertó que la cadena de custodia de los objetos localizados podría haberse visto comprometida debido a la contaminación del sitio.

Este aspecto será evaluado por las autoridades para determinar el valor probatorio de los indicios encontrados en los inmuebles y definir si es necesario iniciar acciones legales adicionales.

La institución explicó que la preservación adecuada de la escena es fundamental para garantizar la validez jurídica de las pruebas dentro de un proceso penal.

Investigación interna en curso

Ante los cuestionamientos generados por la actuación de las autoridades durante el operativo, la Fiscalía informó que inició una investigación interna con el objetivo de determinar si algún servidor público incurrió en irregularidades al no preservar de manera inmediata el lugar de los hechos.

La dependencia federal aseguró que continuará informando sobre el avance del caso conforme lo permita el debido proceso, y reiteró que las investigaciones relacionadas con el operativo y los hechos ocurridos en Tapalpa siguen en desarrollo.

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