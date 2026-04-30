Ingredion se posiciona dentro del Ranking de los Mejores Empleadores de México 2026, por Forbes®

Ingredion en México fue considerada entre las compañías mejor valoradas del país por su capacidad para atraer talento, ofrecer condiciones laborales sólidas y promover el crecimiento profesional de sus colaboradores, de acuerdo con el listado Mejores Empleadores de México (Mexico’s Best Employers®) 2026, elaborado por Forbes México® en colaboración con la firma internacional Statista®.

El ranking se integró a partir de una encuesta independiente aplicada a más de 10 mil empleados de compañías con al menos 250 colaboradores en México. La evaluación contempló dos perspectivas: la interna, basada en la experiencia de los propios trabajadores, y la externa, construida a partir de la opinión de familiares, amigos y personas del mismo sector.

El reconocimiento como uno de los Mejores Empleadores de México 2026, otorgado por los colaboradores y el sector al que se sirve, reafirma el compromiso de la organización de actuar siempre con transparencia, fundamentándose en un propósito y valores sólidos.

Este logro confirma que se avanza en la dirección correcta y consolida a la empresa como una compañía con visión de futuro, donde el talento humano es esencial para el crecimiento institucional, así como para el desarrollo del país y de las comunidades. El enfoque permanece en la cocreación de un mundo mejor en conjunto con clientes, colaboradores y el progreso de México.

En el listado, Ingredion se posicionó en el lugar 236 de las 400 compañías seleccionadas en esta edición 2026. Las industrias que destacaron fueron aquellas que se caracterizan por fomentar entornos laborales positivos y un crecimiento sostenible. El ranking es un referente anual para medir la calidad del entorno laboral en el país.

El ranking de los Mejores Empleadores de México 2026 de Forbes México®, desarrollado en alianza con Statista, se elaboró a partir de una encuesta independiente aplicada a más de 10,000 trabajadores de compañías con al menos 250 empleados en el país. El estudio, realizado mediante paneles en línea que representan a la fuerza laboral mexicana, combina evaluaciones personales de empleados, que es el mayor peso en la calificación final, y opiniones públicas de personas que laboran en la misma industria.