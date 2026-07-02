Infraestructura y bienestar: Plan Oriente transforma calidad de vida de 10 millones de mexiquenses

A un año de su lanzamiento oficial, el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México ha consolidado una inversión total de 75 mil 786 millones de pesos, distribuidos en 121 programas y acciones sociales y urbanas encaminadas a transformar las condiciones de vida de 10 millones de mexiquenses. Este proyecto representa un esfuerzo de coordinación metropolitana sin precedentes entre el Gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y el Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en conjunto con los ayuntamientos de la región.

El esquema de financiamiento del plan refleja una responsabilidad compartida para el desarrollo regional: el 60% de los recursos proviene de la federación, el 30% es aportado por el gobierno estatal y el 10% restante corresponde a las administraciones municipales.Inversión Estratégica por Sectores

El despliegue de recursos se ha concentrado en abatir los rezagos históricos de la zona oriente mediante el desarrollo de obras hídricas esenciales, donde actualmente se ejecutan 101 acciones en materia de agua y drenaje con un presupuesto de 9 mil millones de pesos, de los cuales el gobierno del estado aportó directamente 518 millones de pesos. Asimismo, en el rubro de vivienda y regularización patrimonial, se programaron 100 mil apoyos destinados al mejoramiento de los hogares y se mantiene en marcha el proceso de regularización legal de 12 mil casas habitación.

Para robustecer la infraestructura de salud, se proyecta una inversión de 16 mil millones de pesos dirigida a la edificación de cuatro nuevos hospitales y seis Unidades de Medicina Familiar, además de la instalación de ocho salas de hemodiálisis y la reconversión de tres Centros de Salud en Centros de Servicios Ampliados en los municipios de Chimalhuacán, Ecatepec y Valle de Chalco.

Adicionalmente, bajo el esquema federalizado de salud IMSS-Bienestar, se destinan 4 mil 190 millones de pesos orientados exclusivamente a la infraestructura ya existente para el fortalecimiento de 17 hospitales, 180 unidades médicas de primer contacto y la rehabilitación de 57 quirófanos.

Hubo también importantes avances en el área de desarrollo social e infraestructura urbana; el balance anual del plan destaca la entrega al 100% de los Trenes de Pavimentación programados, así como la proyección de 10 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECIs) diseñados para el beneficio y resguardo de los hijos de las familias trabajadoras de la entidad.