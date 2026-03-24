Gobernador de Tamaulipas presenta Cuarto Informe de Gobierno

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El gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya afirmó que la transformación en su entidad se traduce en hechos que buscan cerrar brechas y acompañar preferentemente a quienes más lo necesitan.

Al rendir su cuarto informe de Gobierno, añadió que su administración forma parte de un movimiento nacional que tiene rumbo y profundo sentido social. Y ratificó que esta transformación se construye colectivamente, con trabajo, disciplina y convicción.

Ante miles de tamaulipecos que se dieron cita en el Polyforum de la capital del estado, el mandatario estatal exhortó a la población a seguir unidos y alertas.

Ya que se trata, dijo, de evitar la reacción de aquellos que pretenden abrir el espacio a las oligarquías.

“El despertar de conciencias lo necesitamos ahora para neutralizar a las oligarquías que se refugian aún en la mentira, la manipulación, en el espejismo de las pantallas, en el espacio digital de la infocracia y que son a todas luces enemigos hostiles de la verdad, el derecho, la igualdad y la prosperidad compartida”, expresó.

Ante el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López quien asistió con la representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo e invitados especiales, Américo Villarreal hizo énfasis en que Tamaulipas ha asumido la visión humanista con todo compromiso y responsabilidad, pero también como parte de un movimiento con un proyecto nacional que hoy tiene rumbo y un profundo sentido social.

"Ahí está la esencia de este gobierno, lo que hemos perseguido por tres años y medio y donde vamos a continuar con firmeza, con un profundo sentido humanista y con la fuerza de la esperanza que nos señala que el trabajo diario tiene sentido. Ese sentido que nos reafirma que lo que hacemos es bueno y que permitirá a nuestros hijos e hijas, nietas y nietos tener un mejor futuro del que a nosotros nos tocó iniciar”, señaló.

Al hacer una relatoría de sus logros, el gobernador de Tamaulipas destacó que en materia de seguridad los resultados objetivos ya que muestran una clara reducción en la mayoría de los 98 indicadores que mide el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, en especial en lo referente a los de alto impacto.

“No seamos de corta memoria, las cifras son objetivas y confirman que tenemos una realidad distinta y mejor. Sin embargo, la seguridad es un proceso continuo, no hay soluciones mágicas, es una tarea que no termina. Seguiremos trabajando”, enfatizó Américo Villarreal.