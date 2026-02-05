Ariadna Montiel acompaña a Claudia Sheinbaum en aniversario de la Constitución

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la ceremonia por el 109 aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de 1917.

En sus redes sociales, la encargada de la política social del país, recordó que los programas de Bienestar son ya derechos consagrados en nuestra Carta Magna.

Además, destacó el “gusto y honor” de acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum en el 109 aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de 1917, en Querétaro.

Resaltó que “Hoy, los programas de #Bienestar son derechos constitucionales para nuestro amado pueblo”.

Ariadna Montiel acudió al evento, donde estuvo en el presidium, como parte del gabinete legal de la primera mujer presidenta de la República.

Es un gusto y un honor acompañar a la Presidenta @Claudiashein en #Querétaro, en el 109 aniversario de la Promulgación de la #ConstituciónPolítica de 1917.



Hoy, los programas de #Bienestar son derechos constitucionales para nuestro amado pueblo.#HumanismoMexicano… pic.twitter.com/Aj0i0sqxGX — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) February 5, 2026

Programas del Bienestar benefician a millones de familias

Por Ricardo Vitela

Este miércoles, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, aseguró que los Programas del Bienestar han beneficiado a millones de familias mexicanas durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum e incluso se han fortalecido con la incorporación de iniciativas como Salud Casa por Casa, la Pensión Mujeres Bienestar y la beca Rita Cetina.

En entrevista con Excélsior, la funcionaria federal destacó los resultados de cada programa en beneficio de la población mexicana y subrayó su fortalecimiento durante la actual administración.

“La presidenta se comprometió a que los Programas del Bienestar continuarían y se fortalecerían, de tal manera que dispuso tres nuevos: Salud Casa por Casa, la Pensión Mujeres Bienestar y la beca Rita Cetina, para estudiantes de educación básica”.

Atención médica al alcance de la puerta

Sobre el programa Salud Casa por Casa, que ha beneficiado a más de 11 millones de personas, la secretaria del Bienestar señaló que es atendido por 20 mil servidoras y servidores de la salud, entre enfermeras, enfermeros y médicos, quienes realizan visitas a adultos mayores y personas con discapacidad directamente en sus domicilios, de manera gratuita, lo que garantiza el acceso a la salud de estos sectores.

Montiel añadió que “lo que pretende el programa es prevenir condiciones de salud que pueden presentar los adultos mayores y dar seguimiento a quienes ya padecen alguna enfermedad, como diabetes o hipertensión. Hoy lo que más prevalece es la glucosa alta, pero se puede atender tanto a quien no lo ha detectado como a quien ya lo tiene, con seguimiento periódico”.

Autonomía económica para la mujer

Otro programa insignia de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum es Mujeres Bienestar.

Detalló que con “este programa de apoyo a las mujeres, la presidenta de México busca darles autonomía económica, para que se sientan dignificadas y empoderadas, ya que reciben una retribución por un trabajo que muchas veces no ha sido reconocido”.

El programa Pensión Mujeres Bienestar es un apoyo económico de carácter bimestral. En este 2026 es de tres mil cien pesos y se entrega a mujeres de entre 60 y 64 años. Cuando cumplen 65, pasan de manera automática a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y se duplica el monto”, subrayó.

Apoyo al campo y a la niñez

Los trabajadores agrícolas también reciben apoyos para mejorar su calidad de vida.

Resaltó que hay “varios programas para el campo, como Sembrando Vida, que impulsa la reforestación mediante la siembra de árboles en regiones con condiciones adecuadas para su desarrollo”.

Para niñas y niños existe la beca Rita Cetina, que se distribuye en el sistema de educación básica.

Es uno de los tres programas impulsados por la presidenta, que convirtió esta beca en universal para estudiantes de secundaria. Hoy todos los alumnos de ese nivel cuentan con este apoyo. En el caso de preparatoria, se volvió universal durante el gobierno del presidente López Obrador, y ahora nuestra presidenta trabaja para que estudiantes de primaria reciban apoyo para útiles escolares y uniformes, lo que también ayuda a que permanezcan en la escuela”, agregó.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría del Bienestar, continuará impulsando proyectos dirigidos a todos los sectores de la población, con el objetivo de ampliar los apoyos y considerar también a las comunidades indígenas.

jcp