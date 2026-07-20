Papá de Debanhi busca determinar si cuerpo hallado en motel tiene relación con caso de su hija 

Tras el reporte del hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición en el Motel Nueva Castilla, el padre de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, Mario Escobar, dijo que buscará esclarecer si éste caso no tiene algún vínculo o relación con el de su hija.

Precisó que este mismo lunes ingresó un escrito ante la Fiscalía General de la República (FGR), que lleva el caso de Debanhi, para lo que solicité a las autoridades estatales toda la información al respecto.

“No sabemos si realmente esté ligado con el tema de Debanhi. Nosotros el día de hoy ingresamos un documento a la Fiscalía General de la República y requerir a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León copias o certificado, acceso a la información pública y procesal que legalmente pueda compartirse respecto a las investigaciones relacionadas con los diversos cuerpos localizados en el Motel Nueva Castilla”, mencionó.

Expuso que esto no es un caso aislado porque ya se han tenido conocimiento de otros hallazgos.

“Ya había pasado algo similar. Además, vamos a solicitar dictámenes periciales, informes forenses, perfiles genéticos, estudios de antropología, criminalísticos y demás información técnica que pueda ser intercambiada mediante los mecanismos de colaboración interinstitucional”, comentó.

Escobar recordó que el caso de Debanhi sigue abierto y con la orden de un juez se entregó el Motel Nueva Castilla a sus propietarios y se quitó la custodia que tenía.

La chica de 18 años desapareció el 9 de abril de 2022 tras acudir a una fiesta en una quinta de Escobedo y su cuerpo fue encontrado el 21 de abril en una cisterna en desuso del Motel Nueva Castilla.

Este lunes, se informó del hallazgo del cuerpo de una persona en una de las habitaciones del inmueble que permanece abandonado.

Unos tiktokers que ingresaron al lugar realizaron el hallazgo y dieron aviso a las autoridades. Se desconocen las causas de muerte de la víctima las cuales estarán a reserva de la autopsia de ley.