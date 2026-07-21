Joven motociclistas muere al impactarse contra una pipa de agua

Un joven que circulaba en motocicleta murió el lunes luego de impactarse contra una pipa de agua en Escobedo, Nuevo León.

La víctima fue identificada como David Santiago Urbano Bedarte, de 18 años de edad, y tanto amigos como conocidos publicaron algunos mensajes en donde externaron sus condolencias a la familia afectada.

Una de las primeras personas en hacerlo fue una tía del joven, quien envió un mensaje a través de su cuenta de Facebook: “Me uno a la pena y al dolor que invade a la familia Bedarte Salazar por el fallecimiento de mi sobrino David Santiago Urbano Bedarte, mi más sentido pésame. QEPD, pronta resignación para la familia Bedarte Salazar”.

Igualmente, un amigo de David compartió un texto en donde recordó la última convivencia que tuvo con el joven: “Mi compadrito, siempre de buen humor, servicial, me llegó a dar raid en su moto, apenas hace unos días lo saludé aquí en la colonia. Ofrezco a la Santísima Trinidad, a la sagrada Virgen María, a San José y todas las eucaristías, oraciones de la iglesia, horas santas por su eterno descanso, por su alma”, redactó.

¿Qué fue lo que pasó con el motociclista?

Alrededor de las 13:30 horas del lunes, fue reportado un accidente entre una motocicleta y una pipa de agua en el municipio de Escobedo.

Los hechos tuvieron lugar en la avenida Paseo de la Amistad, entre avenida Gasoducto y el acceso a la colonia Villa Castello.

Se mencionó que la pipa propiedad del departamento de Servicios Públicos del municipio de Escobedo estaba realizando labores de riego en el camellón de la avenida, cuando el motociclista se impactó en la parte trasera del vehículo pesado.

El joven quedó gravemente herido, y aunque al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Escobedo y paramédicos de la Cruz Roja, no pudieron reanimarlo y murió en el lugar. El caso está en manos de la Fiscalía General del Estado, cuyo personal especializado realiza las investigaciones correspondientes para determinar las causas del percance.

En CDMX, bache provoca accidente de motociclista

Por Rodolfo Dorantes

Esta madrugada, un motociclista resultó lesionado al perder el equilibrio del vehículo que conducía luego de caer en un bache de grandes dimensiones y profundidad, ubicado en los carriles centrales del Circuito Interior, a la altura de la calle Ciprés, en la colonia Atlampa, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Por el incidente, registrado minutos antes de las 5 de la mañana, algunos automovilistas apoyaron al motociclista, que quedó tendido e inconsciente en el carril de extrema derecha, donde corría el riesgo de ser arrollado por otro vehículo.

Asimismo, solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia, por lo que llegaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quienes resguardaron al lesionado mientras llegaban paramédicos a bordo de una unidad médica.

Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas acudió al lugar; sin embargo, no lo hizo en una ambulancia, sino en un vehículo tipo pick up, por lo que no pudo trasladarlo de inmediato y tuvo que esperar tres horas para que llegara la unidad médica.

El joven permaneció todo ese tiempo tendido en la vía pública, asegurado a una tabla rígida, con collarín, suero y el dolor de las lesiones ocasionadas por el accidente, con el riesgo de que su estado de salud se complicara.

Luego de la larga espera, el joven fue llevado a un hospital para su valoración y atención médica.

Cabe señalar que, a causa del bache, al menos dos vehículos resultaron con daños al pasar por la oquedad, que tiene al menos 50 centímetros de profundidad y un diámetro aproximado de metro y medio. Según los vecinos, ya tiene por lo menos una semana y ha sido reportado a las autoridades sin que, hasta hoy, hayan hecho algo para repararlo.