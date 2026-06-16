¡Crisis en el INE! Cambio de proveedor deja rezago de más de 645 mil credenciales para votar

El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta un desafío operativo significativo. El cambio de la empresa encargada de producir la credencial para votar ha derivado en un rezago acumulado de 645 mil 137 documentos pendientes de elaboración, lo que ha encendido las alarmas dentro de la Comisión del Registro Federal de Electores.

Este retraso ha sido calificado como un problema de "subestimación del impacto operativo" por parte de las autoridades electorales, lo que pone bajo la lupa la transición hacia el nuevo modelo de identificación oficial.

Durante la presentación del informe sobre el inicio de la producción del nuevo modelo de credencial para votar, la consejera Carla Humphrey expuso la gravedad de la situación y destacó que el problema se agravó notablemente durante los primeros días de junio.

Los datos clave del informe son los siguientes:

Punto de partida (1 de junio): Ya existían 423 mil 109 credenciales pendientes de producción.

Ya existían 423 mil 109 credenciales pendientes de producción. Situación actual (10 de junio): La cifra se disparó a 645 mil 137 documentos sin producir.

La cifra se disparó a 645 mil 137 documentos sin producir. Diferencia: En solo 10 días, el rezago creció en más de 222 mil credenciales.

"El hecho de que al 1 de junio de 2026 ya existieran 423 mil 109 credenciales pendientes y que esta cifra se disparara a 645 mil 137 apenas diez días después evidencia la subestimación del impacto operativo del cambio del contrato para la producción de la nueva credencial para votar", afirmó.

¿Qué está fallando en la producción?

El director ejecutivo del Registro Federal de Electores, Alejandro Sosa, explicó que la transición al nuevo proveedor comenzó de manera gradual el 1 de junio. Sin embargo, los números reflejan una caída drástica en la capacidad de respuesta:

"Durante los primeros cinco días se elaboraron 77 mil credenciales, cuando antes se tenía un ritmo de 90 mil diarias", explicó.

Esta reducción en la velocidad de producción es el factor principal que explica por qué, lejos de abatir el rezago existente, el sistema ha acumulado más solicitudes pendientes en tiempo récord.

El llamado de atención del INE

Para la consejera Carla Humphrey, los números no mienten y son evidencia de una planificación deficiente ante el cambio de contrato. La advertencia es clara: la subestimación del impacto logístico al cambiar de proveedor ha afectado directamente la entrega de documentos a la ciudadanía.

Por ahora, el INE se encuentra bajo presión para normalizar los ritmos de producción y atender la acumulación de trámites, una situación que los ciudadanos que esperan su credencial seguirán de cerca en las próximas semanas.