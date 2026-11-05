INE no termina de redactar la denuncia que interpondrá contra Guadalupe Taddei ante la FGR

El Instituto Nacional Electoral (INE) aún no termina de redactar la denuncia que interpondrá ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la gestión de su expresidenta, Guadalupe Taddei, quien tuvo que renunciar al cargo el 26 de octubre pasado tras el escándalo que reveló la estrecha relación de ella y su familia con José Alfredo Hernández Casillas, contratista del instituto, quien por años obtuvo jugosos contratos de forma presuntamente ilegal.

De acuerdo con la presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, el equipo jurídico del organismo ciudadano "ya casi termina" de elaborar la denuncia en la que se solicitará investigar posibles conductas delictivas cometidas por Taddei y sus colaboradores respecto a la concesión de contratos con proveedores a lo largo de los más de tres años que estuvo al frente de la institución.

"Nuestros equipos jurídicos están trabajando en los últimos delineados, los detalles, prácticamente ya está lista; no vamos a tardar mucho en presentarla, dependerá de los equipos jurídicos, ya están los primeros borradores, lo que pasa es que se tiene que revisar con toda puntualidad", comentó previo a la sesión del consejo general que se realiza este jueves en el INE.

A propósito del congelamiento de cuentas dado a conocer este miércoles por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de hacienda en contra de la red de corrupción dirigida presuntamente por Guadalupe Taddei, se le preguntó a Blanca Cruz si es el INE fue notificado ya de manera formal al respecto, sobre todo porque el congelamiento de cuentas involucra a 25 personas y 15 empresas que dan servicios al instituto.

Blanca Cruz dijo que si la autoridad detecta conductas riesgosas, el INE tendrá que ser notificado; además de que el instituto ciudadano realiza sus propias indagaciones.

Si alguna autoridad competente en el marco de esas atribuciones detecta alguna irregularidad, sanción o tipo de alerta que se deba comunicar, seguramente nos lo van a comunicar. ¿Por qué? En el tema de contrataciones ustedes saben: estamos revisando todas y eso significará que la autoridad competente que tenga que hacer la revisión, que es la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuando revise y encuentre un hallazgo, a nosotros nos tiene que notificar preventivamente porque va a tener que decir tal o cual no podría o esta situación pasó y si tiene o no un impacto directo con nosotros, claro que vamos a tener que estar en esa coordinación. Ya les adelantaba que cuando estamos haciendo las revisiones de contratos nosotros podemos solicitar cierta información a estas autoridades", abundó.

Los periodistas preguntaron a Blanca Cruz también si el número de renuncias de colaboradores de Guadalupe Taddei se ha incrementado en las últimas horas.

La funcionaria electoral indicó que se mantiene en 30, aunque reiteró que podría aumentar esa cifra.

Se espera que en la sesión del consejo general de este jueves se aprueben medidas extraordinarias que posibiliten revisar contratos que estén bajo sospecha de corrupción y que fueron suscritos durante la gestión de Guadalupe Taddei.