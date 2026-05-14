Edomex se prepara para el Mundial: Aceleran obras para recibir a visitantes

Falta sólo un mes para que comience la fiesta mundialista y en el Estado de México se aceleran las obras, los preparativos y la oferta turística para recibir a miles de visitantes.

Una de las obras más importantes realizada por el gobierno de Delfina Gómez es la reconstrucción del Periférico Norte, donde fueron intervenidos 108 kilómetros. Pero no es la única obra: también continúan trabajos en la Vialidad Mexiquense, Periférico Oriente y Avenida Central, rutas clave para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Además del nuevo pavimento, las obras incluyen iluminación, señalización, rehabilitación de puentes peatonales y recuperación de espacios públicos.

El objetivo del gobierno del Estado de México es mejorar la movilidad rumbo al evento deportivo… pero también dejar infraestructura que siga funcionando después del mundial.

El Tren Interurbano El Insurgente ya conecta Toluca con la Ciudad de México, mientras que el Tren Suburbano permitirá llegar hasta el AIFA en un sistema pensado para mover a miles de personas de forma más rápida.

Y aunque el futbol será el centro de atención, el turismo también busca aprovechar el momento.

Los Pueblos Mágicos como Valle de Bravo, Malinalco, Ixtapan de la Sal y Teotihuacan preparan actividades culturales, gastronómicas y recreativas para recibir a los visitantes nacionales y extranjeros.

*mcam