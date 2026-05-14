Senado reactiva pantalla de 3.5 mdp y rompe con el veto impuesto por Adán Augusto López

Después de 15 meses de que Adán Augusto López Hernández ordenara la suspensión de su servicio, el Senado de la República reactivó la millonaria pantalla gigante que fue comprada por 3.5 millones de pesos con el objetivo expreso de mostrar el trabajo de los legisladores federales en las sesiones del pleno y de las comisiones, ante las personas que están en el Patio del Federalismo.

Éste es el tercer paso del Senado que rompe con la dinámica impuesta por el tabasqueño: primero quitó el veto que el tabasqueño impuso a las iniciativas de la oposición, después integró las comisiones bicamarales, que Adán Augusto se negó a integrar, y ahora reactivó la pantalla gigante, que el legislador ordenó suspender para evitar que los periodistas estuvieran en el Patio del Federalismo.

Adquirida en diciembre de 2016, por órdenes del entonces presidente del Senado, el verdecologista Pablo Escudero, como parte de la nueva tecnología para la operación del pleno, la pantalla gigante comenzó a trabajar en febrero de 2017, para el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de trabajo de la LXIII Legislatura.

De acuerdo con el priista Emilio Gamboa y el propio Pablo Escudero, el objetivo de esa pantalla gigante es que los cientos de visitantes que acuden al Senado en día de sesión del pleno, entre quienes están estudiantes, puedan presenciar las sesiones, si no alcanzan lugar en los balcones.

Incluso se colocaron sillas para que todas las personas pudieran seguir las actividades del pleno.

Cada periodista llevaba su computadora y teléfonos para su uso, porque en esa instalación en espacio abierto el Senado sólo proporcionó las mesas, la energía eléctrica y la red de internet.

Pero en el año 2024, como una de sus primeras decisiones, Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política, ordenó retirar las mesas y apagar la pantalla, porque no le gustaba el aspecto del Patio del Federalismo y no le gusta el contacto con los periodistas.

El legislador Adán Augusto López, durante la sesión de la Comisión Permanente, el pasado 6 de mayo. Eduardo Jimenez Fernandez

La orden de López Hernández se concretó en diciembre de 2024 y la pantalla se apagó desde entonces hasta ayer que se volvió a activar por órdenes del morenista Ignacio Mier, actual presidente de la Junta de Coordinación Política.

Y ayer mismo la presencia de decenas de estudiantes de la Universidad Panamericana demostró la utilidad de la pantalla gigante, porque todos pudieron observar parte del debate de la Comisión Permanente mientras comenzaban su visita al Senado.

De acuerdo con el inventario de la Cámara alta, se trata de una “pantalla led móvil modular de 22.5 metros cuadrados, en tres secciones, para difusión y proyección de sesiones, conferencias y eventos”, que tuvo un costo de 3.5 millones de pesos.

IECM