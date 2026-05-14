El muro de Trump fractura el corredor biológico fronterizo en la Sierra de Juárez

Construir el muro fronterizo, siguiendo la política migratoria del presidente estadunidense Donald Trump, en corredores biológicos establecidos generará un impacto ambiental por el cierre de los cruces naturales para flora y fauna en ambos lados fronterizos entre México y Estados Unidos, advierten ambientalistas.

El daño a un corredor biológico ubicado en la Sierra de Juárez, entre Ciudad Juárez y Nuevo México, no fue un factor relevante para la administración Trump.

El colectivo Sierra de Juárez realizó estudios sobre las afectaciones ecológicas que generaría la construcción del muro fronterizo en esta zona.

Aunque presentó peticiones ante distintas instancias, no logró frenar el proyecto.

“Se metió un oficio, sin embargo, no respondieron y por cuestiones de seguridad nacional se continuó, entonces no tuvo relevancia, no le dieron la importancia adecuada”, comentó para Rosalva Murillo Quero, bióloga del colectivo.

El colectivo Sierra de Juárez documentó cómo la zona fue dinamitada y modificada geográficamente para levantar las estructuras metálicas. Salvador Gómez

El paisaje cambió por completo. La zona fue dinamitada y modificada para levantar la estructura metálica.

Desde el área de Cristo Rey, el avance del muro transforma el entorno y rompe otro corredor biológico que podría enfrentar afectaciones a corto y largo plazo.

“Hay especies endémicas en peligro de extinción amenazadas, toda esta información técnica ya la tenemos y están las regulaciones, entonces a partir de esto tratar de considerar a la sierra en un estatus de proteccion”, explicó Murillo Quero.

La barrera impide el cruce de grandes mamíferos como venados, coyotes, pecaríes y zorrillos. Salvador Gómez

Entre los mamíferos vistos en el área hay venados, coyotes, pecaris, y zorrillos.

“Grandes mamíferos que ya no van a poder cruzar por el muro y eso tiene implicaciones a nivel ecosistémicas”, advirtió.

El colectivo intentó hacer frente a los intereses del gobierno de Estados Unidos, pero perdió. Ahora, su lucha se concentra en defender otra parte de la Sierra de Juárez, amenazada por el crecimiento de la mancha urbana y por intereses económicos.

En otros puntos de la frontera, como Arizona y el Parque Nacional Big Bend, en Texas, colindante con Ojinaga, Chihuahua, y parte de Coahuila, también existen esfuerzos para impedir la expansión del muro fronterizo.