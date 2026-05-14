Crisis institucional: Piden desaparecer poderes en Sinaloa

Por separado, la organización política nacional Libres, y los senadores y diputados del Partido Acción Nacional (PAN), solicitaron formalmente al Senado que declare la desaparición de poderes en el estado de Sinaloa, por el involucramiento del crimen organizado en los tres poderes.

La organización Libres solicitó iniciar “el procedimiento de desaparición de poderes ante la evidente captura política de las instituciones estatales. Cuando el Ejecutivo, el Congreso local y amplios sectores del aparato de justicia operan bajo condiciones de cooptación, subordinación o tolerancia frente al crimen organizado, el Estado de derecho deja de existir en los hechos”, dice en la solicitud entregada al Senado.

Triunfos electorales en Sinaloa, acuerdo con el cártel de Sinaloa: Libres

Argumenta que el triunfo electoral de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa, así como el de los diputados estatales emanados de la misma elección, fue producto de “un acuerdo directo con el Cártel de Sinaloa” y desglosan hechos de la jornada electoral.

Del Poder Judicial, Libres argumenta que el hoy senador Enrique Inzunza lo presidió durante 11 años y ahora fue acusado por las autoridades de Estados Unidos de estar relacionado con el Cártel de Sinaloa. Fue su hermana, magistrada electoral, quien validó la elección de Rocha Moya y desestimó todas las pruebas que daban cuenta de un proceso electoral pactado con el crimen organizado.

La petición fue presentada por Liliana Nayelli Gallardo Limón, consejera jurídica y representante del Comité Ejecutivo Nacional de Libres Agrupación Política Nacional.

PAN busca restituir el orden constitucional en Sinaloa, no prejuzgar a imputados

En tanto, los legisladores federales panistas aseguran que “la desaparición de poderes no prejuzga sobre la responsabilidad penal de las personas imputadas; responde, más bien, a la necesidad de restituir el orden constitucional cuando las instituciones locales han perdido legitimidad, eficacia y capacidad real para garantizar la vigencia del derecho”.

Permitir que el gobierno de Sinaloa continúe conduciendo la seguridad pública, la coordinación policial, la procuración de justicia local y la relación institucional con autoridades federales mientras pesan acusaciones formales de colaboración con el Cártel de Sinaloa, implicaría normalizar una situación incompatible con el Estado constitucional de derecho. Ninguna entidad federativa puede vivir bajo la sospecha fundada de que su gobierno fue impuesto, condicionado o capturado por el crimen organizado”, destacó.

Foto: Eduardo Jimenez Fernandez.

Chocan Morena y la oposición en el Senado

Por segunda semana consecutiva y sin argumentos diferentes, el pleno de la Comisión Permanente repitió el debate en torno al gobernador Rubén Rocha, acusado por las autoridades de Estados Unidos de actividades de narcotráfico, y de la gobernadora María Eugenia Campos, señalada por Morena de traición a la patria por la presencia de agentes de la CIA.

La argumentación de los morenistas incluyó a personajes históricos como Antonio López de Santa Anna. El diputado morenista Gabriel García aseguró a la oposición que “Antonio López de Santa Anna, su ídolo, es incomparable con cualquier español. No necesitan guía, tienen suficiente inspiración. Los vendepatrias en la segunda intervención francesa de 1860, Juan Nepomuceno Almonte, Miguel Miramón... ustedes hicieron exactamente lo mismo que estos personajes de la historia”, dijo efusivo.

*mcam