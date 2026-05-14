“Quieren dañar la relación México-EU”; presidenta hace deslinde

Tras la difusión en medios estadunidenses de que desde la CIA se operó el estallido de una bomba en el vehículo en el que se trasladaba Francisco Beltrán, El Payín, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que sí existen grupos que buscan desestabilizar la relación entre México y Estados Unidos.

La versión fue difundida por la cadena de televisión CNN, y fue desmentida por la propia CIA y por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Yo ayer dije, y lo he estado diciendo, que hay grupos en Estados Unidos y grupos en México que quieren que haya una mala relación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Le están apostando a eso. ¿Para qué? Pues para dañar al gobierno de México y al pueblo de México. Entonces sí hay grupos que buscan eso”, sentenció Sheinbaum.

Conservadores buscan la intervención de Estados Unidos en México

Dijo que en ese marco están los casos de los agentes de la CIA que participaron en un operativo en terreno, en Chihuahua, y que murieron en un accidente automovilístico; y la exigencia de que se arreste y se extradite al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Aquí ya los conocemos, pues son todos los conservadores, todos los comentócratas que todos los días dicen que estamos en una situación de crisis, que le apuestan a una mala relación. ¿Para qué? Para la intervención de Estados Unidos en México. Esos grupos existen. Lo importante es que nosotros no caigamos en esa trampa y en esa provocación”, comentó Sheinbaum.

Dijo que la relación con el gobierno de Estados Unidos es positiva, se da en términos de igualdad y que el gobierno de México siempre exigirá respeto a la soberanía del país.

Presidenta Sheinbaum se reúne con integrantes del CCE

Por otra parte, Sheinbaum se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

La salida de los representantes del sector empresarial ocurrió a las 11:44 horas por la calle de Corregidora 8, donde se vio al nuevo presidente del CCE, José Medina Mora Icaza, y a Pedro Pacheco, presidente de la AMIS, entre otros líderes empresariales.

Previamente, en diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió a José Medina Mora Icaza.

*mcam