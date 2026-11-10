INE ajusta salarios de consejerías y elimina prestaciones para el presupuesto 2027

El Instituto Nacional Electoral (INE) ya incorporó a su proyecto de presupuesto para 2027 la reducción de los salarios de las consejerías, para ajustarlos al nuevo tope legal, además de eliminar recursos para prestaciones como el seguro de gastos médicos mayores y el fondo de retiro.

La presidenta provisional, Blanca Cruz, explicó que estos ajustes se realizaron desde la elaboración del presupuesto del próximo año, por lo que no representan un ahorro adicional que pueda destinarse a mejorar los sueldos de los más de cinco mil trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana.

Durante la conferencia de las nueve consejerías, se aclaró que todavía no se conoce el impacto definitivo del recorte presupuestal de seis mil millones de pesos, pues el Congreso aún discute reservas para restituir esos recursos al Instituto.

Una vez que reciban la notificación formal del presupuesto aprobado, las áreas del INE analizarán qué proyectos pueden quedar en pausa, sin afectar la organización de las elecciones de 2027 ni los servicios que presta a la ciudadanía.

Las consejerías señalaron que los 13 mil millones de pesos previstos para el proceso electoral no serán tocados y descartaron que el ajuste implique reducir el número de casillas.

También explicaron que el presupuesto precautorio para una eventual consulta ciudadana ya no fue incluido por la Secretaría de Hacienda en el proyecto enviado a la Cámara de Diputados, por lo que esperan que esos recursos no sean necesarios.

La prioridad, insistieron, será garantizar las elecciones y proteger los derechos de los trabajadores del Instituto.