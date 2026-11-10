Entrega Taddei sus oficinas, por escrito, al Órgano Interno de Control del Instituto

La expresidenta del INE, Guadalupe Taddei no se presentó a la entrega de sus oficinas pues hizo el trámite por escrito, comentó a pregunta de la prensa la presidenta provisional Blanca Cruz.

La funcionaria electoral dijo en conferencia de prensa que el Órgano Interno de Control emplazó a Taddei Zavala y ella realizó el trámite a través de otras personas y por escrito.

Dijo que una vez que el OIC concluya el trámite de entrega, se hará lo conducente para la recepción de las oficinas y bienes muebles que correspondan a la presidencia.

Sin embargo, en conferencias de prensa anteriores, Blanca Cruz había explicado que permanecería en su oficina de consejera electoral en espera de que la cámara de Diputados designe a la nueva presidenta del INE y con el fin de no iniciar trámites burocráticos que obstaculizarían la entrega de las instalaciones a quien designe la cámara.