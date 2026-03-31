“Indigno hacer acusaciones sin pruebas”: Marina del Pilar

Sin evadir el tema, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila, respondió a las recientes declaraciones del exgobernador Jaime Bonilla.

Durante su conferencia semanal, la mandataria lamentó que un exgobernador realice acusaciones con tanta ligereza y sin presentar una sola prueba concreta o fundamento legal.

En una reciente entrevista, Jaime Bonilla, dirigente del PT en el estado, lanzó señalamientos contra la administración estatal, ante lo cual la gobernadora Marina del Pilar, calificó como “indigno que un exgobernador haga acusaciones tan serias sin presentar evidencia alguna, únicamente con la intención de difamar”.

Destacó la irresponsabilidad de tales comentarios, que pretenden desviar la atención de los asuntos importantes que enfrentan los bajacalifornianos.

La mandataria invitó a Bonilla a reconsiderar sus palabras. Enfatizó que los ciudadanos de Baja California merecen líderes a la altura de sus expectativas y que la política del estado debe prevalecer sobre ataques personales y rabietas.

La mandataria subrayó “la necesidad de mantener un nivel de dignidad y respeto en la política, reiterando que el bienestar de Baja California debe ser la prioridad de todos sus líderes”.

Recientemente el exgobernador Jaime Bonilla Valdez, fue imputado por un juez por peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones, considerándolo coautor con dolo en el contrato cuestionado con la empresa Next Energy, en el cual pretendían comprometer el pago de millones de pesos de los bajacalifornianos durante 30 años.