Granizada cubre de blanco acceso a Pueblo Mágico de Hidalgo y desquicia vialidades en Pachuca

MINERAL DEL CHICO

Las intensas lluvias registradas en la zona metropolitana de Pachuca generaron anegamientos, saturación de drenajes y colapso parcial de vialidades, mientras que en Mineral del Chico la carretera de acceso quedó tapizada por una fuerte granizada.

De acuerdo con autoridades de Mineral de la Reforma, el Comité de Emergencias, encabezado por el alcalde Eduardo Medécigo Rubio, se mantiene en sesión permanente ante las precipitaciones. Brigadas de Seguridad Ciudadana y Protección Civil realizan recorridos para supervisar drenes pluviales y el cárcamo de Los Tuzos.

El punto más crítico se ubica en el fraccionamiento Carboneras, donde el drenaje sanitario fue rebasado, provocando encharcamientos en calles como San Judas Tadeo. Personal operativo y unidades vactor trabajan para mitigar afectaciones, mientras elementos de seguridad brindan apoyo a vecinos.

Aunque en zonas como La Providencia, El Saucillo, Campestre y el bulevar Luis Donaldo Colosio no se reportan encharcamientos, en puntos como la UTMIR se registran anegamientos con flujo constante de agua. Asimismo, se reportó caída de granizo en colonias como San Fernando, Providencia y Carboneras.

Ante el riesgo vial, se activó el Operativo Carrusel sobre el Corredor Turístico hacia Pachuca para prevenir accidentes. Autoridades exhortaron a la población a evitar tirar basura en la vía pública para reducir el riesgo de inundaciones.